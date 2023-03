Alina Radi, cântăreața războinică eliminată de la Survivor România: ”Asta a durut cel mai mult”

Alina Radi nu a avut ocazia să se bucure prea mult de Survivor România, ea fiind eliminată la doar câteva săptămâni după ce intrase în competiție, în echipa Războinicilor. Cântăreața, o artistă celebră când vine vorba de domeniul muzicii de petrecere, a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, ce s-a întâmplat cu ea și cu restul echipei, învinsă fără drept de apel de Faimoși în ambele jocuri de imunitate de săptămâna trecută.

Alina Radi, eliminată rapid de la Survivor România. Războinica a explicat ce se întâmplă în Dominicană

Plecată în Republica Dominicană pentru a face parte din echipa Războinicilor de la Survivor România, Alina Radi nu a rezistat prea mult în cadrul show-ului de supraviețuire. Eliminată la doar trei săptămâni după ce a ajuns acolo, artista recunoaște că și-ar mai fo dorit să stea acolo.

ADVERTISEMENT

Ba chiar, explică vedeta, pentru FANATIK, chiar dacă a fost foarte greu în tabără, lipsurile fiind uriașe, și-a mai fi dorit să stea acolo. ”Nici unul (din momentele de la Survivor nu au dus-o cu gândul să vrea să plece acasă, n. red.).

Fracțiuni de secunde în care închizi ochii și ai vrea să te teleportezi acasă când te arde în inimă dorul de copil sau ai vrea să aterizezi la un mic dejun bogat când nu mai știi de foame. Dar pentru asta am mers, să fiu puternică și să învăț să supraviețuiesc în condiții extreme”, ne spune Alina Radi.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, chiar dacă starea psihică a echipei din care făcea parte nu era una prea bună, Alina Radi ne-a dezvăluit că, de fapt, Războinicii au avut de înfruntat condiții cât se poate de dificile, iar acest lucru și-a pus amprenta asupra comportamentului lor.

Alina Radi, sinceră când vine vorba de condițiile de la Survivor: ”Toți am făcut sau spus lucruri la foame, nervi, oboseală”

Ultimele zile pe care le-a prins , au fost marcate de tensiuni și certuri în cadrul tribului Războinicilor. Iar asta, așa cum recunosc toți protagoniștii, și-a pus amprenta și asupra jocului.

ADVERTISEMENT

”E dureros, pentru că știi că oameni frumoși care în condiții normale ar râde și povesti, ajung de la contextul dur al jocului să se certe. Toți am făcut sau spus lucruri la foame, nervi, oboseală pe care le-am regretat ulterior. Nu putem judeca din confortul unui context normal reacțiile unor oameni care trăiesc la limită”, a spus, pentru FANATIK, celebra cântăreață de muzică de petrecere.

În schimb, chiar dacă a părăsit show-ul care are loc în Republica Dominicană, Alina Radi recunoaște că a învățat o mulțime de lecții de viață. Și, cea mai importantă lecție este legată de felul în care se raportează la oamenii din jurul său.

ADVERTISEMENT

”Multe lecții! Să fiu recunoscătoare pentru tot ce am, să știu că și daca am puțin, pot supraviețui, că oameni diferiți pot face lucruri minunate împreună, că nu pot judeca ceva până nu sunt în situația respectivă, că în spatele fiecărei reacții e un cumul de factori și multe altele”, a mai spus artista.

ADVERTISEMENT

Alina Radi: ”Asta a durut cel mai mult”

Alina Radi a mai mărturisit, pentru FANATIK că cel mai mult a deranjat-o, la Survivor România, nu lipsa mâncării, ci privarea de lucruri precum contactul cu cei dragi de acasă, referindu-se în special la lipsa copilului pe care îl adoră.

”Daca dorul de casă e generic, însemnând `copil și familie`, răspunsul e de la sine înțeles… că asta a durut mai mult. Dacă dorul de casă ar fi conceputul de `rutina cotidiană și confort personal`… lipsa de foame bate indiscutabil”, spune Alina Radi cu privire la lucrurile care i-au lipsit.

, Alina Radi a explicat că, după ce își va vedea familia, se va concentra, o perioadă, asupra sănătății sale și că își va face o serie de analize pentru a se asigura că este în formă. ”Sunt relativ ok, puțin obosită, ca într-un sevraj, dar voi fi ok. Voi merge la analize pentru că sunt mamă și trebuie să mă asigur că sunt bine mereu, fiul meu are nevoie de mine”, a mai spus artista.

Conform statisticilor, Alina Radi a reușit, de-a lungul perioadei petrecute în echipa Războinicilor, să câștige 5 din cele 15 meciuri pe care le-a disputat la Survivor România, având o eficiență de doar 33,3%, sub media echipei sale.