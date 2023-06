Vehicule electrice: boom al vânzărilor europene în luna mai. Din 2035, UE vrea să elimine motoarele diesel și pe benzină

Vânzările de vehicule electrice au crescut puternic în luna mai și reprezintă acum 13,8% din vânzările europene, față de mai puțin de 10% în mai 2022. În 2035, UE va pune capăt motoarelor cu combustie internă și se va deschide calea vehiculelor electrice. Obiectivul este de a obține o flotă neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. Deși proiectul pare lăudabil și ambițios, punerea lui în practică se va lovi probabil de o serie de obstacole.

Vehicule electrice: boom în Olanda, Suedia, Franța și Germania

Vânzările de vehicule electrice au crescut puternic în luna mai și reprezintă acum 13,8% din vânzările europene, față de mai puțin de 10% în mai 2022, potrivit cifrelor publicate miercuri de . Vânzările de mașini electrice au crescut vertiginos în Olanda, Suedia, Franța și Germania, iar compania americană Tesla are acum o cotă de piață de 2,6%.

La sfârșitul lunii martie, UE a aprobat un plan de eliminare a vânzării de mașini cu motoare cu combustie internă până în 2035, iar sunt în scădere, deși reprezintă în continuare majoritatea înmatriculărilor noi (36,5%). Vehiculele hibride se află pe locul al doilea, reprezentând acum 25% din vânzări (în creștere cu 1,8 puncte față de anul precedent). Vânzările de hibrizi reîncărcabili (care pot fi conectați la o priză sau la o bornă) au continuat să scadă (-0,6%), penalizate de Germania, care a redus subvențiile pentru acest tip de motor.

În general, înmatriculările de mașini noi în Europa au înregistrat în luna mai a zecea lună consecutivă de creștere, cu 18,5%, dar sunt în continuare cu aproape un sfert mai mici decât înainte de criza din domeniul sănătății. Aproape un milion de autoturisme noi au fost puse, luna trecută, pe drumurile din țările Uniunii Europene.

Volkswagen domnește pe piața europeană

Piața auto europeană a revenit la o creștere susținută din august 2022, când criza Covid-19, combinată cu o penurie de piese, inclusiv de componente electronice esențiale, i-a dat o lovitură grea. În primele cinci luni ale anului 2023, piața a crescut cu 18%, susținută în special de Spania (+26,9%) și Italia (+26,1%), scrie . De la începutul anului, Volkswagen și-a consolidat în mare măsură poziția de cel mai mare vânzător de automobile din Europa, dominând peste 26,1% din piață (+1,2 puncte procentuale într-un an), cu peste 1,1 milioane de mașini vândute. Da rajutat și de dinamismul mărcii sale cehe Skoda și al mașinilor sport spaniole de la Cupra (Seat).

Dacia, locomotiva Renault

Gigantul german este urmat de compania franco-italiano-americană Stellantis (18,9% din piață, în scădere cu 1,7 puncte într-un an), a cărui marcă Alfa Romeo a înregistrat un salt de 133,8% într-un an, datorită noilor SUV-uri. Francezii de la Renault dețin 11% din piața europeană (în creștere cu 1 punct într-un an), ajutat de dinamismul gamei sale low-cost Dacia, ale cărei volume au crescut cu 42,9% în primele cinci luni ale anului. Hyundai-Kia și Toyota și-au văzut încetinită creșterea la 8,8% și, respectiv, 6,9%.

Vehicule electrice, soluția miraculoasă?

Europa se îndreaptă spre virajul electric. Din ce în ce mai multe anunțuri afirmă că mașinile cu motoare cu combustie vor înceta să mai fie vândute în 2035, chiar dacă această dată rămâne incertă. Chiar dacă din 2035 mașinile noi pe benzină și diesel vor ceda șoselele vehiculelor electrice, criticii spun că „totul electric” nu va fi soluția miraculoasă la poluare.

Vehiculele electrice sunt încă foarte scumpe în comparație cu vehiculele cu motor cu combustie internă și vor deveni atractive doar atunci când vor fi produse în masă. Și când politicienii vor decide să le dea o mână de ajutor, cum este cazul în SUA și în China. Atâta timp cât producția de energie electrică este atât de poluantă, este o iluzie să credem că ne vom reduce considerabil amprenta ecologică prin mașini electrice, afirmă scepticii. În plus, câtă vreme europenii nu vor fi în stare să-și crească volumul de energie electrică produsă, este neclar cum flota auto ar putea deveni complet electrică.

UE pierde cursa bateriilor

Pe de altă parte, un raport al atrage atenția că eforturile blocului comunitar de a produce mai multe baterii pentru vehicule electrice ar putea să nu fie suficiente pentru a satisface cererea. Într-un raport publicat luni, instituția semnalează problemele legate de disponibilitatea materiilor prime necesare pentru fabricarea bateriilor, de creșterea costurilor acestor materii prime și ale energiei, precum și de concurența mondială care ar putea submina competitivitatea europeană.

„Aproape în fiecare săptămână, o nouă gigafabrică de baterii este anunțată în Europa”, a recunoscut Annemie Turtelboom, șefa auditului, în cadrul unui briefing de presă. Cu toate acestea, „șansele ca UE să devină un lider mondial în producția de baterii nu par însă bune”, a avertizat ea.

„Ne confruntăm cu riscul ca UE să nu-și atingă obiectivul” de a vinde doar mașini noi cu emisii zero până în 2035 sau că „va putea atinge acest obiectiv doar prin importul de baterii sau de vehicule electrice, ceea ce ar fi în detrimentul industriei europene”, a spus ea. „UE nu trebuie să se regăsească în aceeași poziție de dependență față de baterii ca și în cazul gazului din Rusia”, a avertizat ea.

Asaltul chinezesc

În detrimentul industriei europene dar nu și al Chinei. Luna trecută, potrivit unei estimări Allianz, economia europeană și, în spatele ei, industria auto de pe bătrânul continent, ar putea suferi (foarte) serios din cauza importurilor de vehicule electrice chinezești în Europa. Șapte miliarde de euro pe an până în 2030. Aceasta este suma pe care Allianz estimează că producătorii europeni de vehicule electrice o vor pierde, cel puțin dacă nu se va face nimic pentru a reglementa importul de vehicule chinezești concurente în următorii câțiva ani.

Potrivit asigurătorului german, autoritățile europene de reglementare trebuie să-și suflece mânecile și să adopte o serie de măsuri pentru a echilibra cât mai repede o situație care ar putea avea un impact serios asupra industriei auto de pe bătrânul continent. Printre măsurile recomandate se numără introducerea de taxe vamale reciproce pentru automobilele importate din China, precum și încurajarea investițiilor în cercetarea în domeniul bateriilor și permiterea producătorilor chinezi de automobile să construiască o parte din automobilele lor în Europa.

Oricum ar fi, marii șefi din sectorul auto european nu-și fac iluzii: China are toate cărțile în mână pentru a le face rău, datorită unor vehicule electrice mult mai bine făcute decât în trecut și oferite la prețuri în general accesibile. „Pentru mine, cel mai mare pericol (pentru prețurile vehiculelor electrice) este sosirea chinezilor, care oferă prețuri foarte competitive și vehicule foarte bune”, a comentat recent Linda Jackson, CEO al Peugeot.