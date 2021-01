Verdict hairstilist Adi Constantin: „Andreea Antonescu, această obsesie de a patrula cu aceste peruci tip căciula a devenit obositoare”

Verdictul celebrului Adi Constantin a devenit cunoscut de toate vedetele, multe dintre ele fiind abonate la serviciile lui profesionale. Exclusiv pentru FANATIK, hairstylist-ul divelor din România a comentat aparițiile a câtorva dintre artistele și prezentatoarele din România. Să vedem cine are cea mai dezastruoasă apariție și cine poate ieși mândră din casă cu look-ul ei 🙂

Verdict Adi Constantin despre divele României

„Nicoleta Nucă, o schimbare radicala dintr-un maro mediu și un par mai lung în acest blond vizibil ieșit pe urma decolorărilor în diverse nuanțe, oricum mult prea deschisă, este încercarea eșuată pentru o bruneta autentica că și Nicoleta cu sprincenele naturale foarte închise. La capitolul tunsoare mă abțîn, așadar un look muncit, desigur, vorbim de ore de stat la salon, însă nereușit pentru Nicoleta, deoarece nu o avantajează, așadar, așa NU”, spune Adi Constantin despre artistă.

„Andreea Antonescu, această obsesia de a patrula cu aceste peruci tip “căciula” și veșnicul breton au devenit obositoare! Atenție, fac import de par arăbesc din 2010, o peruca decenta are și ea o execuție la nivel de cusătura, o densitate, nu o avantajează deloc, ar fi fost mult mai ok pe linia compacta de bob lung pe care l-a avut anul trecut”, menționează Adi Constantin.

„Loredana, domnia ta descoperă în 2020 aceste pieptănături weet look, weet pony, half hair up, copiate, bineînțeles, unu la unu, din aparițiile sururilor Kardashian! Așadar, să ne revenim dragi prieteni, Loredana a fost ani peste ani un icon în materie de blond și acele coafuri romantico/senzuale marca Geta Voinea de bucle lejere sau retro care o identificau îi veneau perfect. Loredana, mi se pare că acest copiat agresiv de peste hotare la FIECARE apariție sau poza noua face să ți se stingă autenticitate!”, susține hairstylistul Adi Constantin.

„Andreea Marin, cum s-ar zice, “here we go again”. INSIST ca domnia sa sa renunțe la aceste culori pe treapta de 7 și la tot acest amalgam de reflexii aramii/aurii coborând in baza 3.0 sau 4.0, saten natural închis care la orice tip de ținuta o va îmbarca îi va sta mult mai bine, pentru că doar în sfera de culori menționată poate să aibă un look fresh. Îmi pare rău, dar la cum este acum, din nou NU”, consideră Adi Constantin.

„Alexandra Ungureanu, îmi aduc aminte de Alexandra și încercările acelea agresive din trecut cu șuvițe mov, verzi roșcate, par negru etc și mă surprinde plăcut nuanță aleasa de ceva vreme atât de compatibilă cu întregul pachet. Probabil s-a gândit și ea la asta și anume la a renunță la breton încet, pentru a descoperi mai frumos zona de arcada, ea având sigur dificultate în a așeza acest breton din prisma parului ei greut că fir și virtejuri”