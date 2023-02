Verdictul specialistului în cazul penalty-ului acordat cu VAR Rapidului la Mioveni. De ce s-a repetat prima execuție a lui Dugandzic

Fostul arbitru a analizat și o fază din minutul 7, în care Mattias Kait a pătruns în careul Mioveniului și este de părere că arbitrul Horațiu Feșnic trebuia să dicteze lovitură de la 11 metri, pentru că mijlocașul eston a fost dezechilibrat de o intervenție imprudentă a unui fundaș advers.

Verdictul specialistului în cazul penalty-ului acordat cu VAR Rapidului la Mioveni

Ion Crăciunescu a analizat penalty-ul primit de , explicând motivul pentru care s-a repetat, deși Marko Dugandzic reușise să înscrie în primă fază: „A fost penalty pentru Rapid, jucătorul Mioveniului lovește mingea cu mâna.

Dar nu îl înțeleg pe jucătorul de la Mioveni, cum să te duci cu mână la nivelul adversarului și mai și intri în minge. Jucătorii ambelor echipe au intrat în careu și de-aia s-a repetat penalty-ul, așa scrie în regulament, e simplu. Mai e încă ceva, oamenii care sunt în camera VAR, sunt profesioniști 100%”.

Fostul arbitru a comentat și faza din minutul 7 al confruntării, fiind de părere că Rapid trebuia să primească un penalty: „E un atac imprudent al fundașului lui Mioveni, îi ia ambele picioare jucătorului Rapidului, după acel semiluft”.

„Mingea era încă în teren, decizia corectă era lovitură de la 11 metri. În rest cam puțin, nu au fost multe faze. Mă uit la Liga 1 și văd foarte puțini fotbaliști să lovească așa cum trebuie mingea cu capul. Nu mai pendulează, nu mai lovesc mingea cu fruntea.

A fost penalty și la faza din minutul 63, Ioniță a fost placat, a fost luat în brațe și a căzut din această cauză. A fost lovitură de la 11 metri. Nu știu exact cum se spune la rugby la acest procedeu, dar a fost placat Ioniță”, a mai spus Ion Crăciunescu, la TV .

„N-am înțeles de ce s-a repetat penalty-ul!”

, a fost nedumerit de faza la care s-a repetat penalty-ul lui Marko Dugandzic, fiind de părere că echipa trebuia să mai primească un penalty la o cădere a lui Alexandru Ioniță în careu, în urma unui duel cu un adversar: „De ce s-a repetat penalty-ul acesta n-am înțeles…

De ce să fim mai catolici decât Papa când nu e cazul. Că dacă e să o luăm așa, multe penalty-uri ar trebui să fie repetate. În plus de asta, am mai avut un penalty clar la Ioniță. Deci a fost un penalty clar ca lumina de la nocturnă, că n-am jucat pe zi. Deci faza cu Ioniță în careu a fost de penalty clar”.

„Sunt oameni și ei și greșesc, dar noi am avut un penalty clar la Ioniță. Dacă am fi reușit să câștigăm azi am fi trecut mai ușor peste înfrângerea din etapa trecută. Trebuie să rămânem modești. Avem nevoie de o victorie împotriva Chindiei. Așteptăm fanii să vină să ne susțină. Avem nevoie de ei.

Nu contează numele arbitrului, Rapid nu dorește să caute alibiuri. Sunt și ei oameni și vor fi și ei apăsați. Azi a fost o lovitură de la 11 metri la Ioniță. Azi nu am câștigat pentru că s-a dorit repetarea penalty-ului la Marko Dugandzic”, a mai spus Daniel Niculae.