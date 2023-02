Adi Mutu dă vina pe arbitraj și pe ghinion pentru semieșecul Rapidului la Mioveni: „Am fost dezavantajați clar!”

Marko Dugandzic reușise să înscrie din penalty în primă fază, dar lovitura de pedeapsă a fost repetată, pentru că jucătorii ambelor echipe intraseră în careu înainte ca atacantul croat să șuteze. Al doilea penalty a fost bătut mult mai slab, golgheterul campionatului trimițând peste poarta lui Alexandru Greab.

Adrian Mutu dă vina pe ghinion și pe arbitraj după CS Mioveni – Rapid

Adrian Mutu a fost nemulțumit după remiza albă obținută de , fiind de părere că au existat unele decizii ale arbitrului Horațiu Feșnic, care au stricat soarta jocului:

„Am dominat meciul, am avut un penalty ratat. Poate în prima repriză am intrat puțin cam pe vârfuri, dar în repriza a doua am intrat bine. Am văzut reluările, nu poți să repeți un astfel de penalty. Cred că astfel de penalty-uri le vezi mereu la meciuri.

Cred că am fost dezavantajați clar de arbitru astăzi și am avut și ghinion, de-asta nu am marcat astăzi. Nu mă îngrijorează ceva, m-ar fi îngrijorat dacă nu am fi ajuns la poarta lor. Sunt seri și seri, astăzi băieții au ratat cam mult.

N-avem ce să-i reproșăm lui Dugandzic, golurile lui ne-au adus pe locul din campionat pe care suntem, aproape să ne îndeplinim obiectivul”.

„Nu înseamnă că Rapid trece printr-un moment greu cu o înfrângere și un egal”

„Era normal să dominăm noi jocul, dar din păcate nu am reușit să ne impunem astăzi. Mergem mai departe, avem încredere în meciul următor cu Chindia și sperăm să îi facem fericiți pe suporteri.

De-aia l-am schimbat pe Dugandzic, se vedea că e afectat după penalty, Luckassen intra cu o mentalitate proaspătă. Suporterii sunt alături de el, l-au încurajat pentru că ne-a ajutat mult. Au fost și critici, dar și criticile sunt bune, pentru că ne ajută să mergem mai departe și să fim mai buni în viitor”, a .

„O să fim pregătiți, o înfrângere și un egal nu înseamnă că Rapidul trece printr-un moment prost. Să nu exagerăm cu momentul acesta, au fost doar două meciuri. Când se repetă penalty-ul intervin și presiunile mentale. Pe mine nu mă avantajează penalty-urile, nu m-au avantajat nici în cariera de jucător, nici în cariera de antrenor.

Kait are o problemă la gleznă, am auzit că pe reluări s-a văzut urât cum s-a întors glezna. A fost o seară care pe jumătate n-a fost bună, dar eu mă uit la jumătatea plină a paharului, pot spune că pe fază defensivă am fost foarte bine. Mai multă concentrare în fața porții pe viitor ne dorim”, a mai spus antrenorul Rapidului.