Veste cumplită în lumea cântăreților de muzică populară. Probleme grave de sănătate pentru un cunoscut interpret

Un cântăreț de muzică populară din România a avut parte de șocul vieții lui. Medicii i-au pus un diagnostic crunt, iar viața lui atârnă de un fir de ață. Familia și prietenii sunt disperați și au făcut un apel către oameni pentru a-l putea ajuta.

Un cântăreț de muzică populară a primit cea mai tristă veste

a primit o veste cruntă. Bărbatul a aflat că suferă de o boală necruțătoare, iar acum este disperat să se salveze. Este vorba despre Petrică Vița, un talentat instrumentist și soțul celebrei cântărețe Ramona Vița. Bărbatul a primit un diagnostic crunt: cancer de piele. Bărbatul și-a amânat toate concertele și acum se luptă pentru viața sa pe un pat de spital.

Cunoscutul cântăreț de muzică populară și-a amânat toate spectacolele

a anunțat deja că își amână toate spectacolele și concertele pe care le are programate în acest an. Bărbatul a plecat deja către Viena, acolo unde are parte de un tratament costisitor. Din păcate pentru el, este singura lui șansă să supraviețuiască.

Prețul tratamentului este extrem de scump: 60.000 de euro pe săptămână

Petrică Vița se află într-un tratament intensiv la o clinică privată din Viena. Acolo are parte de îngrijirea medicală corespunzătoare, iar medicii speră să își revină. Costul tratamentului însă, este uriaș. Acesta ajunge la 60 de mii de euro pe săptămână cu tot cu internare. Medicii sunt foarte atenți și speră ca tratamentul să-i salveze viața bărbatului.

Familia artistului, strigăt de ajutor către fanii lui Petrică Vița

Petrică Vița este căsătorit cu soția sa, Ramona, de peste 15 ani și au împreună o fiică, Georgiana. Atât soția, cât și fata bărbatului sunt de profesie cântărețe. pe care o presupune această situație, cele două au făcut un apel disperat. Femeile din viața lui le cer ajutorul tuturor pentru a se putea susține financiar și a-l ajuta pe Petrică Vița să se vindece.

„Dragii mei, știu că mulți dintre voi sunteți îngrijorați de loviturile dure pe care le-am primit, resimțite atât de dureros de întreaga noastră familie. (…) Cu mare părere de rău vă anunț că Petrică Vița nu va putea onora contractele sale în acest an, dar având încredere în el și în bunul Dumnezeu, știu că va depăși această perioadă dificilă din viața lui. Începând de anul viitor, el va fi din nou alături de mine și de formația VIP MUSIC, așa cum ne-a obișnuit de aproape o viață”, se arată în mesajul transmis de soția sa.

Familia cunoscutului cântăreț de muzică populară se va ocupa de evenimentele sale

Cât timp Petrică Vița se va afla la tratament în Viena, soția lui, Ramona, și colegii din formație fac tot posibilul pentru a asigura bunul mers al evenimentelor. Aceștia au anunțat că vor îndeplini angajamentele asumate și vor continua să ofere bucurie publicului lor fidel.

Cine este cântărețul Petrică Vița

Petrică Vița s-a născut în satul Valeadeni din comuna Brebu la 25 iulie 1966. Bărbatul și-a dedicat viața muzicii și a adus bucurie în inimile oamenilor prin interpretările sale uimitoare. În 12 noiembrie 1991 a cunoscut-o pe Ramona Buiug, cântăreață și ea, și s-au căsătorit câșiva ani mai târziu. Fiica lor, Georgiana Vița, a moștenit pasiunea pentru muzica populară și a devenit și ea o cântăreață talentată.

Cântărețul are zeci de melodii și a cântat în toate colțurile țării la petreceri, nunți sau cumetrii. Bărbatul este foarte apreciat, atât de colegii de breaslă, cât și de cei care îl invită la evenimente.