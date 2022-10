Un cântăreț de muzică populară, în stare gravă la spital. Medicii i-au descoperit mai multe tumori: “Viaţa mea e în mâinile lui Dumnezeu”

Un cântăreț de muzică populară se află în stare gravă la spital și se roagă pentru viața lui. Artistului i-au fost descoperite mai multe tumori în organism.

La doar 47 de ani, Ionel Lazăr, un cântăreț argeșean de muzică populară, .

În urmă cu un an și jumătate, artistul a realizat că a slăbit brusc 20 de kilograme. În primă fază, interpretul nu s-a îngrijorat, fiind convins că scăderea bruscă a greutății a fost cauzată de stres.

În cele din urmă, acesta a făcut investigații medicale, iar diagnosticul a fost un șoc pentru el. Ionel Lazăr a aflat că are o tumoare în stare avansată și a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru a o elimina.

În timpul operației, chirurgul a găsit alte tumori, localizate la nivelul mai multor organe. Ionel Lazăr are tumori maligne la nivelul rectului, vezicii urinare, ficatului şi plămânilor.

Cântărețul a fost operat și a doua oară și se află la spitalul Fundeni, iar medicii i-au administrat niște calmante, deoarece nu putea dormi din cauza durerilor. Artistul speră să poată trece peste această cumpănă și să se facă bine.

“Slăbisem în ultimul timp, am crezut că e de la oboseală, nunţi, de la munca în gospodărie, dar era vorba despre o boală imprevizibilă pe care o duc de un an jumate. Am avut o tumoră pe care am descoperit-o foarte târziu.

Când m-am operat, medicii au constatat că au apărut şi alte tumori la vezica urinară, pulmon şi ficat. Acum am fost operat a doua oară şi sunt pe patul spitalului Fundeni.

Doamne, să mă fac şi eu bine, câte zile oi avea… viaţa mea e în mâinile lui Dumnezeu. De un an jumate n-am mai putut să dorm, acum mi-a făcut domnul doctor nişte calmante pentru somn.”, a declarat Ionel Lazăr pentru .

Ionel Lazăr, șocat de ceea ce vede în oglindă

Deși a slăbit cu mult timp în urmă, Ionel Lazăr încă nu se poate uita în oglindă fără să aibă un șoc imens. Artistul nu se poate obișnui să fie atât de slab și speră că tratamentul va funcționa, mai ales că a început să mănânce mai mult.

“Am slăbit 20 kg! Când mă văd în halul ăsta, nu-mi vine să cred că sunt eu. Am vrut acum să mă bărbieresc şi m-am văzut slab mort.

De mâncat am început să mănânc. Tratamentul îşi va face efectul probabil.”, a mai spus el.

După ce a început tratamentul la spitalul Fundeni, cântărețul deja se simte mai bine. Ionel Lazăr a urmat deja două și mai are patru până sâmbătă.

Tratamentele pe care le urmează interpretul de muzică populară sunt extrem de costisitoare. Din acest motiv, apropiații au făcut apel pe rețelele sociale către cei care vor să-l ajute.