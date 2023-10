Veste-șoc în muzica românească! Vedeta cu succes internațional se retrage

Veste șocantă în lumea muzicii românești! Vedeta care s-a făcut remarcată și peste hotare și-a anunțat retragerea de pe rețelele de socializare. Fanii suspectează că ceva grav se întâmplă cu cântăreața!

Vedeta din România cu succes în afară și-a anunțat retragerea! Roxen: „Vă mulțumesc pentru acești cinci ani”

Este vorba despre Roxen, artista de la Global Records care a reprezentat România la Eurovision în anul 2021, cu melodia „Amnesia”. Cântăreața din Cluj a scris un mesaj care i-a pus pe gânduri pe fani, anunțând că a renunțat la toate paginile sale de pe rețelele de socializare, fără să explice care este motivul din spatele acesti acțiuni peste noapte.

Totodată, vedeta a ținut să le spună fanilor din mediul virtual că oricine va apărea de acum înainte cu numele ei pe Facebook sau Instagram nu va fi ea, accentuând ideea de retragere din social-media. Roxen s-ar părea să traverseze un moment dificil în viața ei, potrivit informațiilor obținute de FANATIK.

De altfel, artista a vorbit și despre umbrele din viața ei, la un moment dat. A scos la iveală și aspectele mai puțin plăcute de care s-a lovit, dincolo de succesul profesional. Artista care a ajuns în playlist-urile din afară a recunoscut că nu e deloc ușoară lupta cu depresia și anxietatea.

E foarte posibil ca depresia să o fi determinat să renunțe la rețelele de socializare. Incertă rămâne, până una-alta, traiectoria ei artistică de acum înainte. Renunță cântăreața și la muzică?

Renunță Roxen la muzică? Artista se confruntă cu depresia de mulți ani

FANATIK a căutat răspunsul la această întrebare chiar în anturajul cântăreței. Malina, persoana care se ocupă de fosta concurentă de la , ne-a spus că tânăra va comunica, la momentul oportun, decizia pe care a luat-o cu referire la viitorul ei muzical, dat fiind că rețelele de socializare erau gestionate de cunoscuta vedetă în special pentru a-și promova muzica.

Din partea lui , FANATIK s-a lovit ca de un zid. Putem citi, printre rânduri, că situația prin care trece artista nu e una tocmai pozitivă. Cu siguranță adevărul va ieși la iveală mai devreme sau mai târziu.

„Momentan, preferăm să păstrăm discreția (n. red.: cu privire la ce se întâmplă cu Roxen). Tot ce ține de cariera și de proiectele ei va fi anunțat chiar de ea”, a transmis , în exclusivitate pentru FANATIK.

Așa cum specificam în rândurile de mai sus, cântăreața suferă de depresie de la șase ani, afecțiune tot mai răspândită mai ales printre tineri. Fix acum trei ani, într-un , Roxen a spus că depresia a făcut-o să simtă ce înseamnă să trăiești ca într-un roller coaster.

Ce spunea acum trei ani despre lupta cu depresia

„Sufăr de depresie de la 6 ani și viața mea a fost ca un roller coaster. Știu că sunteți mulți care mă înțelegeți. Însă acum pot să mă laud și sunt foarte mândră de chestia asta.

După ani de zile am reușit să mă lupt cu depresia și anxietatea, și chiar dacă o să vină înapoi, mă bucur de momentele astea cât de mult pot și o să fiu aici pentru voi.

Cine are anxietate știe că nu poate fi ținută sub control. Ceea ce fac este să mă duc undeva să stau singură, să respir și să beau apă. Să mă gândesc că totul este bine. Am nevoie de aceste momente sau scriu cuiva”, a mărturisit Roxen în luna octombrie 2020.