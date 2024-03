Vești bune pentru cei care primesc pensia pe card. CEC Bank a făcut anunțul care va bucura pensionarii

Concret, CEC Bank pune la dispoziția seniorilor din România ”Pachetul Pensionar”. Ce este acesta? Conform reprezentanților băncii, o metodă excelentă prin care oamenii pot să primească dobândă la banii ținuți pe card.

CEC Bank a făcut anunțul care va bucura pensionarii

Desigur, există și condiția ca pensionarii să încaseze pe acest card cel puțin 800 de lei în fiecare lună. pe an la sumele disponibile pe card. Ai zero comision de administrare dacă ai încasări de venituri de cel puțin 800 de lei/lună”, transmit cei de la CEC Bank.

Partea bună e că oamenii pot astfel să scape de grija comisioanelor și să-și retragă banii în numerar de la orice bancomat. ”Poți să faci transferuri rapide prin serviciile de mobile și internet banking sau să îți plătești taxele și impozitele direct de pe telefon, noi îți oferim ceea ce cauți”, se mai arată pe site-ul CEC Bank.

Cu ce alte avantaje mai vine, însă, Pachetul Pensionar? Primul și cel mai important lucru de menționat ar fi comision lunar zero de administrare dacă pe acest card se încasează cel puțin 800 de lei. Alte argumente pro ar fi comision zero la retragerile de la majoritatea bancomatelor din Uniunea Europeană, desigur România inclusă, precum și dobânda de 0,3% pe an pentru sumele disponibile pe cardul de credit.

Așadar, un pensionar care ar reuși să-și lase pe card pentru economii 1000 de lei, într-un an ar strânge din dobândă aproximativ 35 de lei. și alte avantaje cum ar fi ”curs valutar avantajos pentru schimburile valutare din Mobile Banking”.

Cum poate fi obținut Pachetul Pensionar de la CEC Bank?

Alte avantaje ar fi ”alertele prin SMS și ești notificat imediat ce îți intră pensia în cont sau Mobile Banking pentru operațiuni 24/7 și control complet pe contul tău bancar”. Trebuie menționat că în cazul în care încasările lunare sunt sub 800 de lei, comisionul lunar de administrare e de 4 lei.

Cei ce doresc acest Pachet Pensionar trebuie să îi caute pe cei de la CEC Bank la numărul de telefon 0800.800.848, sau să le scrie on-line, sau fizic în orice agenție. ”Completezi datele și un consultant te va contacta pentru a-ți oferi detaliile necesare și pentru a stabili împreună ce produs ți se potrivește cel mai bine.

Hai într-o sucursală! Poți aplica în orice sucursală CEC Bank. Alege cea mai apropiată unitate”, explică reprezentanții băncii. Tot la , românii pot obține un credit de până la 90.000 de lei pentru nevoi personale, 100% online sau în oricare din unitățile băncii, cu o dobândă fixă de 11% pe an.

Totodată este pus la dispoziție clienților un card de credit cu 24 de rate fără dobândă, cu plata oriunde în lume, care poate fi accesat 100% online sau în orice unitate CEC Bank. Desigur, depinde doar de oameni să facă această alegere, după ce o cântăresc foarte bine.