Vești de ultimă oră despre accidentații Băluță și Miculescu. Anunțul lui Gigi Becali

FCSB a obținut un rezultat de egalitate în partida tur din Conference League, disputată pe stadionul Ghencea, iar acum Gigi Becali și fanii speră la o calificare miraculoasă săptămâna viitoare, în Danemarca. Patronul celor de la FCSB a vorbit despre accidentații Alexandru Băluță și David Miculescu, fotbaliști care au toate șansele să fie pe teren săptămâna viitoare.

Vești de ultimă oră despre accidentații Băluță și Miculescu

Înainte de toate, discuția a fost deschisă de Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA. ”Pantea, aveți cuvântul meu de onoare că dacă aveți bani v-aș face o ofertă”, a remarcat Ivanovici, fiind completat de Gigi Becali: ”Băi băiatule, Pantea așa ceva, mi-a rămas în cap de când avea 16 ani și a jucat în stânga meci de calificare europeană. Apoi m-am dus la antrenamente și l-am văzut, nu l-am cunoscut după față și i-am spus măi MM cine-i ăsta, are niște picioare zici că-i tanc. Are picioare ca Roberto Carlos. Îi spun Roberto Carlos că are mușchii, picioarele, ca Roberto Carlos”.

În cele din urmă, Horia Ivanovici l-a întrebat pe care e situația absenților Alex Băluță și David Miculescu. Totodată, Gigi Becali a fost rugat să comenteze prestația lui Vlad Chiricheș și posibilul transfer al lui Edjouma în Italia, la Bari. ”Băluță se reface pentru retur? E important, face pressingul ăla incredibil, îi sufocă”, a întrebat Horia Ivanovici.

”Da, și Băluță și Miculescu. Păi dacă-l aveam pe Miculescu să fi intrat în locul lui Vali Gheorghe era altceva”, a dat Becali vestea bună. Așadar, fanii celor de la FCSB vor spera și mai mult că formația lor favorită va reuși o minune și va obține calificarea în deplasarea din Danemarca, țară în care FCSB a primit 5 goluri la ultima vizită.

Referitor la Edjouma, Becali a lăsat să se înțeleagă că italienii nu vor să ofere pentru fotbalist nici măcar 200.000 de euro. Cât despre Vlad Chiricheș, patronul celor de la FCSB a considerat prestația acestuia din meciul cu danezii drept ”monumentală”. ”Păi, dacă nu dau ăia 200.000 pe el ce să-i fac? (n.r. despre interesul lui Bari pentru Edjouma). Monumental (n.r. Chiricheș), a ținut toată apărarea, dacă nu era Chiricheș era mai greu. S-a ridicat la nivelul lui pe care-l știam. Da, și el. Chiricheș va fi în fiecare meci din ce în ce mai bun”, a concluzionat Becali.

Cu toate că șansele de calificare ale celor de la FCSB sunt privite cu scepticism de către specialiști, fotbaliștii din lotul lui Elias Charalambous par să aibă altă părere și rămân optimiști înainte de acest meci. De exemplu, portarul Ștefan Târnovanu a anunțat că echipa nu renunță la luptă după 0-0 la București și toată lumea se deplasează în Danemarca pentru a obține calificarea.

”O echipă care pasează foarte bine. Sperăm ca în meciul următor să facem presingul mai bine şi să ne calificăm. Eu sunt optimist. Dacă facem presingul mai bine, or să vină şi ocaziile şi sperăm să marcăm. Norocul face parte din fotbal, bara e a mea, a portarului. Dacă nici bara nu te mai salvează. Nu suntem favoriţi, dar eu sper că ne calificăm.

Suporterii au fost minunaţi, ne-au încurajat tot timpul, îi aşteptăm alături de noi în Ghencea, pe Arena Naţională. Din ce am auzit, din ce spuneau băieţii, se pare că un penalti a fost, dar eu nu am văzut şi nu pot să vorbesc despre asta. Nu ştiu dacă e cel mai slab meci, dar e o echipă cel puţin ciudată. Nu am întâlnit anul ăsta o echipă care să ne paseze atât de mult”, a declarat după meci Târnovanu.

La rândul său, atacantul italian Andrea Compagno nu i-a văzut pe danezi drept echipa mai bună, cu toate că oaspeții au controlat meciul inclusiv în a doua repriză când au jucat multă vreme în inferioritate numerică. ”Trebuie să câştigăm calificarea acolo. Echipa a jucat bine a avut ocazii, dar trebuie să ne calificăm acolo. Toată lumea ne-a dat ca pierzători şi azi, părea că echipa adversă e mai bună decât noi, însă nu a fost aşa”, a declarat Compagno.

