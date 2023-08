I-a făcut praf pe toți la FCSB. „Doar Olaru și Chiricheș, plus piticul”

Dumitru Dragomir a analizat fără menajamente prestația FCSB-ului din Conference League. I-a făcut praf pe roș-albaștrii . Echipa lui Becali a avut un om în plus în partea a 2-a a jocului, însă nu a reușit să profite de superioritate. Nici schimbările nu au ajutat.

Lotul FCSB-ului este mai slab cotat ca cel al lui Nordsjaelland

“Subiectul este valoarea echipei lui Becali. Este inferioară ca valoare nordicilor. Ce să o mai dăm după cireșe? Trebuie să recunoaștem. FCSB a jucat bine aseară față de ce echipă a avut ca adversar. Vizavi de Compagno, educația fotbalistică spune că dacă te schimbă antrenorul în minutul 2-3 sau 90, te duci pe bancă și mergi pe blat că nu ai încotro.

ADVERTISEMENT

Ești la mâna lui în permanență. Ciocul mic, piciorul pe tobă și cu fața la producție. Eu nu îl scoteam pe Compagno ca să-l bag pe Valentin Gheorghe. Pentru nimic în lume nu făceam chestia asta. Bine, nu au prevăzut nici el că vor rămâne ăia în 10″, a declarat Dumitru Dragomir.

Valoroși pentru Liga I, slabi pentru Conference League

După un start ca din tun în Liga I, FCSB și-a arătat limitele în partida tur din Conference League. S-au lăsat dominați de adversari și au încheiat partida fără ocazii la poarta adversă. Danezii, în inferioritate numerică, au fost aproape să dea lovitura în ultimele minute ale meciului, atunci când șutul lui Nygren a fost la un pas să intre în poartă.

ADVERTISEMENT

Schimbările FCSB-ului nu au adus niciun plus

“Nici Valentin Gheorghe, dar nici Compagno nu a avut nicio treabă pe teren. Toată Steaua în afară de căpitanul de echipă și Popescu, aveau ăia cu o viteză sau două mai mult decât ei. Singurii competitivi, plus Chiricheș. Chiricheș a jucat bine. Dar eu îți spun că FCSB, față de valoarea lor, degeaba o umflăm noi.

Valoarea FCSB-ului e în România, dar nu pe plan internațional. Pe plan internațional, mai mult de 2-3 jucători nu are FCSB. Pentru fotbalul românesc nu e umflată, dar pentru performanță afară e umflată. Are portar competitiv, de cupe europene. Are doi mijlocași tari de tot.

ADVERTISEMENT

Și o să vedeți în viitor și fundașul dreapta, Pantea. Vine tare pe turnantă piticul! Doar că valoarea echipei din Danemarca este peste cea a echipei lui Gigi Becali. La banii aceștia ce ai vrea? Asta e valoarea”, a delcarat Dragomir în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

Pentru FCSB urmează returul din Danemarca, de pe 17 august. pentru a pregăti mai bine partida. Echipa lui Becali vine după un maraton de meciuri grele. CSKA Sofia, CFR Cluj și Nordsjaelland. În cazul unei remize în retur, meciul va merge în prelungiri.

FANATIK SUPERLIGA este LIVE și în EXCLUSIVITATE, în fiecare luni, marți și vineri pe FANATIK.RO. Premiera emisiunii are loc în aceeași zi, de la ora 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik, dar și pe paginile de Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

ADVERTISEMENT