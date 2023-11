Vești proaste pentru “tricolori” în preliminariile Euro 2024! Ce se întâmplă înainte de Kosovo – Israel

Războiul din Israel a dat peste cap meciurile din grupa din care face parte și România, astfel că UEFA a decis ca partida Kosovo – Israel să se joace pe 12 noiembrie, în plin sezon competițional. În aceste condiții, e puțin probabil ca cei din Kosovo să poată trimite un prim 11 alcătuit din jucători de valoare.

Vești proaste pentru "tricolori" în preliminariile Euro 2024!

Asta, pentru că deja Napoli a transmis că refuză să-l trimită pe Rrahmani la lot, în timp ce situația lui Muriqi la Mallorca pare similară. ”Observ că cei din Israel își aduc tot ce vor, iar cei din Kosovo, e vineri dimineață, încă nu avem lotul. Sunt presiuni referitor la convocări. Am auzit că Rrahmani nu e lăsat de patronul lui Napoli să meargă la convocare.

O veste bună e că Krasniqi de la CFR a plecat în Kosovo. Poate ne ajută să îi încurce pe israelieni. Având în vedere la ce lot au kosovarii, e jucător util. Până la urmă UEFA le-a făcut cam toate poftele la israelieni, inclusiv cu data de 12, care nu e corect”, a remarcat Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

De aceeași părere este și jurnalistul Andrei Vochin. ”Nu cred că și-ar fi dorit ei să joace pe 12, probabil ar fi vrut două meciuri în noiembrie și două în decembrie sau ianuarie. Partea cu războiul nu e o parte bună, nici dinspre Israel nici dinspre Palestina. În ceea ce privește drama a sute și mii de oameni de acolo.

Da, probabil că cei din Kosovo, care nu mai au șanse de calificare în momentul ăsta, au o cu totul o altă stare de spirit decât naționala Israelului, care în afara faptului că din punct de vedere sportiv are șanse reale de calificare, mai are și misiunea de a demonstra că și ei sunt soldați.

Din punctul de vedere al ambiției lor e clar că e un boost pentru ei, o situație specială pe care o vor trata în condiții speciale. Mă gândeam că Ucraina când a început războiul, au avut de jucat 4 meciuri, au câștigat 3, e drept că l-au pierdut pe cel mai important, play-offul de calificare la turneul final”, a transmis Vochin, aflat în studioul FANATIK SUPERLIGA.

”O mobilizare incredibilă în Israel, am înțeles că vor apela la o strategie de a face două echipe. Echipa care va juca cu Kosovo ca juca cu România. Cine va juca cu Elveția, să aibă 6 zile”, a concluzionat Cristi Coste, fiind completat de jurnalistul Andrei Buzărin: ”Cred că băiatul ăsta de la Salzburg va juca în toate meciurile. Jucător de Champions League. Vor se califice, clar!”.

