Victor Angelescu a dezvăluit cât a investit la Rapid după ce Dan Șucu a devenit acționar majoritar: „Nu există să fiu dat la o parte!”

Rapid a anunțat în cursul zilei de luni că cu 70% din acțiunile clubului. Victor Angelescu, acționarul minoritar al „alb-vișiniilor”, cu 30% din acțiuni, a reacționat după schimbarea de la vârful clubului giuleștean.

Victor Angelescu a dezvăluit cât a investit la Rapid după ce Dan Șucu a devenit acționar majoritar

Victor Angelescu nu a fost surprins de anunțul făcut de Rapid pe rețelele de socializare. Acționarul minoritar al „alb-vișiniilor” a investit 4 milioane de euro la Rapid și va mai contribui pentru ca .

„Fiecare are rolul lui, eu am fost mai important până când am ajuns în Liga 1. Investițiile pe care le-am făcut eu sunt de 4 milioane de euro. O să mai investesc, dar, la nivelul la care vrem să fie Rapidul, n-am putea să ne batem la campionat sau la cupele europene decât în acest fel.

E mai important asta și, câteodată, câștigi mai mult având mai puțin. Aveam strategia făcută cu Dan, câți bani trebuie să investim în acest sezon, ce trebuie să facem pentru a putea realiza obiectivele pe care ni le-am propus”, a declarat Victor Angelescu, la TV .

„Nu există să fiu dat la o parte! Am participat și eu la majorarea de capital”

Totodată, acționarii Dan Șucu și Victor Angelescu au hotărât majorarea capitalului social la Rapid cu încă 24 de milioane de lei. Astfel, totalul ajunge în prezent la 50 de milioane de lei. Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a precizat că nu poate fi înlăturat pentru că a contribuit la majorarea capitalului social.

„Fiecare și-a calculat cât poate investi. Nu e o surpriză această mutare a domnului Șucu. De astăzi, domnul Șucu are 70%, eu 30%, prin majorare de capital. Vor mai urma și altele. Nu există să fiu dat la o parte!

Am participat și eu la majorarea de capital, dar sunt niște sume mai mari. Suma pe care o investesc nu se schimbă cu nimic. Din acest moment, avem un capital social de peste 10 milioane de euro”, a spus Victor Angelescu.

Dan Șucu a devenit acționar majoritar la Rapid

Dan Șucu a venit la Rapid la finalul lunii mai 2022, când a preluat 50% din acțiunile clubului. Victor Angelescu deținea la acea vreme cealaltă jumătate din acțiunile giuleștenilor. „Începând cu sezonul Super Liga 2023-2024, și toți anii care vor urma după, Rapid va lupta pentru a fi totdeauna pe podium, și poate chiar pentru a câștiga campionatul.

Ca acționari, am promis suporterilor că vom face tot ce depinde de noi pentru a realiza acest deziderat. Mai sunt, însă, cel puțin alte cinci echipe care au aceeași ambiție. Investesc deja mult și devin din ce în ce mai puternice.

De fapt, întreaga Superligă își ridică standardul de competitivitate, iar acest lucru ne obligă și pe noi să fim mai agresivi din punct de vedere financiar.

Anul acesta, dar și în următorii doi ani, vom investi sume importante de bani, mai mari de cât ne-am propus inițial, pentru a avea convingerea că echipa noastră intră cu șanse reale în lupta pentru câștigarea titlului de campioană a României”, a declarat Dan Șucu.