Victor Dorobanțu, Thing din Wednesday: ”Mă simt speriat”! Ce spune despre rolul lui: ”Mulți actori din România visează”

La mai puțin de o lună de la lansare, serialul Wednesday a trecut de un miliard de ore de vizualizare, depășind serialul Dahmer (n.r. Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story). Mai rămâne Stranger Thing să fie subclasat la numărul total de vizionări, pentru că la cele mai multe vizionări din prima săptămână de la lansare deja au bătut recordul.

Victor Dorobanțu, înspăimântat de succesul producției Wednesday în care joacă rolul Mânuței – Thing

În premieră pentru FANATIK de care a avut parte serialul de pe Netflix, și inevitabil personajul lui. Nu neagă, visa să ajungă un nume în industria filmelor, dar nu a crezut nicio secundă la recunoaștere la nivel mondial.

”La un moment dat îmi doream foarte tare acest lucru, acum mă simt speriat. Parcă este mai obositor să primești cuvinte frumoase și laude de la oameni, decât să primești vorbe negative.

Nu știam asta înainte și mă simt consumat. Am și ochii umflați de oboseală. Sunt suprasolicitat, ca să zic așa. Mă bucur, am sufletul încărcat maxim, dar este greu să-l cari după tine!”, a spus Victor Dorobanțu.

Patru români în distribuția celui mai vizionat serial

Victor Dorobanțu, George Burcea, Cezar Grumăzescu și Antonio Satiru sunt cei patru români care fac parte din distribuția celui mai vizionat serial din întreaga lume. Din prima săptămână, Wednesday a bătut toate recordurile existente în istoria Netflix.

”Niciodată nu mă așteptam să ajung la o asemenea performanță. Cred că nici George nu se gândea. Nici Cezar Grumăzescu și nici Antonio Satiru, cel mai înalt român.

Toți am fost extraordinar de fericiți și faptul că m putut să fim pe set unul lângă altul, a fost și mai frumos. Să ne luăm în brațe și să spunem – Uite ce am reușit!”, a adăugat vizibil emoționat Thing din serialul Wednesday.

Față în față cu hate-ul din cauza rolurilor din Wednesday

Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams), Jenna Ortega (Wednesday) sunt doar câteva nume mari alături de care românii noștri au filmat.

Cu toate acestea, nu au întârziat să fie cârcotași care să nu spună că ei au avut roluri mici. Hate-ul, poate mai greu de suportat la început, a fost ulterior ”tratat” cu indiferență pentru că, Victor Dorobanțu a conștientizat că ei au avut o șansă la care unii actori români doar visează.

”Nu sunt roluri mici. Sunt roluri la care mulți actori din România visează. În cazul lui George, să ai un rol în care tot ce trebuie să spui o poți face doar cu ajutorul feței și atât, la fel cum a fost și în cazul personajului meu, e mare lucru. Lumea spunea că de ce nu a avut replici, dar eu cred că a avut o treabă mult mai grea”, a mai mărturisit actorul.

”Cel mai dificil a fost să transmiți emoții cu o simplă mână”

Deși gurile rele l-au pus la zid, Thing, Victor Dorobanțu ține să puncteze că munca pe care a depus-o pentru a face un personaj la nivel internațional nu a fost deloc ușoară, fiind necesare multe ore de exercițiu. Cel mai greu fiind, după cum chiar el spune, să transmită emoția prin intermediul unei simple ”Mânuțe”.

”Am lucrat aproape două luni de zile numai pentru ai crea aspectul și limbajul. Cel mai dificil a fost să transmiți emoții cu o simplă mână. Lucrul acesta s-a întâmplat de multe ori prin improvizație, uneori plănuit, dar a fost foarte greu. Am filmat propriu zis șase luni de zile”, a mai precizat pentru FANATIK.

Detalii neștiute despre personalitatea Jenna Ortega

Dând puțin din casă, actorul dezvăluie că în timpul filmărilor nu a fost suficient timp pentru a lega prietenii pe viață, însă, cu Luis Guzman, parcă printr-o alianță de pahar, ca între români și portoricani, s-a legat o legătură aparte.

, deoarece, așa cum era în film, era și în spatele camerelor.

”M-am înțeles foarte bine cu toți. Nu aveam timp să stăm mereu la vorbe, dar am călătorit prin România să le prezint țara. Au vrut foarte mult să vadă. Cel mai bine m-am înțeles cu Luis Guzman. Cred că este o alianță într-un fel la pahar, ca să spun așa, între români și portoricani. Ne-am distrat.

Cu Jenna nici nu prea am avut timp să interacționez. Ea era în personaj și în afara set-ului. Era la fel de rece! Nu am avut timp să vorbim atât de mult, deși am stat ca o familie acolo, dar încercam să o las în pace să-și facă rolul.

Lor le-a plăcut enorm țara, dar, ce-i drept, a fost o iarnă grea. Au fost filmări grele, dar cred că s-au adaptat rapid”, a completat Victor Dorobanțu.

Idile pe platoul de filmare de la Wednesday

Întreabat de reporterul FANATIK despre idile pe platourile de filmare a celei mai vizualizate producții din toate timpurile, actorul susține că în ceea ce-l privește nu, și aparent nici în cazul celorlați din distribuție.

De asemenea, ține să menționeze că nu are parteneră pentru că programul nu-i permite, pe moment. Printre evenimente mondene și cele cu marea lui pasiune, magia, nu-și găsește timp pentru o jumătate.

”În cazul meu nu a fost cazul de idile. Din ce îmi amintesc nici între alții nu au fost! Am fost mai mult ca o familie, nu aveam timp de idile.

Nu avem nevoie de o jumătate. Momentan nu este prea mult loc nici pentru mine. Nu am un program fix, dar fac tot ce se poate și în direcția artei pe care o practic… nu am timp nici de alte job-uri.

Mai merg la evenimente doar cu magia, în rest nimic altceva. Mă întrețin din ce am câștigat până acum. Nu pot să vorbesc despre suma pe care am primit-o de la serial, că nu avem voie”, a mai declarat vedeta.

Detalii inedite despre cel de-al doilea sezon al serialului Wednesday

Fanii deja sunt curioși și adresează zilnic întrebări despre cel de-al doilea sezon al serialului Wednesday, despre care Victor Dorobanțu spune că nu știe nimic momentan. Tot ce se zvonește sunt doar bârfe.

Prelungirea vacanței lui George Burcea în New York neacând nicio legătură cu producția în care au filmat împreună.

”Momentan nu am aflat nimic de un al doilea sezon. Nu știm încă nimic. Sunt doar bârfe. Nu știu de ce mai este George în New York, poate la prieteni sau mai are proiecte. Sigur oricum nu are nicio legătură cu serialul. Nu are nicio legătură, nu”, a explicat Thing pentru FANATIK.