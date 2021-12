Mesajul sfâșietor al soției lui Victor Socaciu: ” N-ai vrut să pleci, dar cerul te-a vrut mai mult ca mine”

Brândușa Simion, cea de-a patra soție a lui Victor Socaciu a postat, pe contul de socializare al artistului, un mesaj sfâșietor legat de decesul cântărețului de 68 de ani.

Ce a spus Brândușa Simion la moartea soțului ei, Victor Socaciu

Brândușa Simion, o prezență discretă în viața lui Victor Socaciu, soția artistului în ultimii cinci ani și femeia care l-a ținut de mână în momentul în care acesta s-a stins, a postat pe conturile de socializare un mesaj sfâșietor în memoria cântărețului cu care s-a iubit ani buni.

”N-ai vrut să pleci, dar cerul te-a vrut mai mult ca mine

Să-ți cauți loc, iubire, de-a pururi printre stele

Iar dacă iarna asta vreo știre îți mai vine

Sunt eu care te caut, Iubirea vieții mele.

Soția Brândușa”, a scris femeia îndurerată.

De altfel, cei doi au avut o relație cât se poate de strânsă chiar dacă, acum nouă ani, în momentul divorțului lui , Brândușa Simion a fost acuzată că ar fi fost cauza infidelității cântărețului.

„Cu actuala lui soție, această femeie care era impresara lui, am avut o convorbire telefonică atunci când am aflat de existența ei. El nega că ar fi avut o altă relație decât profesională. Am rugat-o să-l lase, că Victor are o familie, o soție care-l iubește, să-și vadă de familia ei și să întrerupă relația. Mi-a râs în nas.

Am încercat și să dau de soțul ei. El mi-a spus neputincios că nu are ce să-i facă. Mi-am dat seama că e o bătălie pe care nu o pot câștiga. Am lăsat timpul să treacă. Soțul meu a dat de înțeles că se întoarce acasă. Dar am aflat apoi că a mers în paralel”, spunea Marina Almășan cu ceva timp în urmă.

Ce mesaj a avut fiica lui Victor Socaciu când a aflat de moartea tatălui ei

Victor Socaciu are, din cele patru mariaje ale sale, trei copii, două fete și un băiat. Una dintre fiicele sale, Ana- Maria Socaciu, a avut, la rândul ei, o postare în care vorbește despre pierderea tatălui ei.

”O inimă mare a încetat să mai bată. Un suflet nobil s-a ridicat la cer. Anunțăm cu nemărginită durere stingerea din viață a celui care a fost soț, tată, bunic, un artist de geniu și un simbol al dragostei de neam: Victor Socaciu.

Dumnezeu să-l primească în Împărația Sa alături de cei drepţi!”, a scris Anamaria Socaciu pe conturile de socializare.

Victor Socaciu, mari probleme de sănătate

După ce, acum 12 ani, Victor Socaciu a suportat un transplant renal, anul acesta lucrurile s-au complicat pentru artistul care suferea și de diabet. Întâi, în primăvară, s-a îmbolnăvit de COVID-19 și, în ciuda tratamentelor, corpul lui pare să fi fost mai afectat decât și-ar fi putut dori cineva de boala care a făcut zeci de mii de victime în România.

Apoi, spre sfârșitul verii, , dar, din fericire, starea lui de sănătate se ameliorase. Cu toate acestea, în urmă cu o lună, artistul a ajuns din nou la spital, iar eforturile medicilor au fost în zadar.

Astfel, pe 27 decembrie 2021, Victor Socaciu a murit, anunțul decesului artistului fiind făcut de Victoraș, fiul cântărețului din mariajul cu Marina Almășan.