Viorel Lis, evacuat de la azil după ce a fost internat acum câteva zile. Care este motivul

La doar câteva zile după ce a fost dus la azil, Viorel Lis a fost evacuat. În aceste momente se află din nou acasă, fiind îngrijit de soția sa, Oana Lis. Ce s-a întâmplat de nu a mai putut fi ținut în centrul unde i se acorda atenția necesară problemelor lui de sănătate?

De ce a fost evacuat Viorel Lis de la azil

Probleme după probleme pentru Viorel Lis, fostul edil al Capitalei. Nu doar că nu se simte bine, dar a fost și evacuat din centrul unde l-a dus Oana Lis, de curând. Locul este unul special pentru persoanele care au dificultăți locomotorii și reumatice.

Viorel Lis trebuia să urmeze un tratament pe parcursul a zece zile, dar la finalul săptămânii trecute a fost trimis acasă din centru, din cauză că s-au identificat ploșnite și s-a început un proces de deratizare. Până la încheierea lui, toți pacienții s-au evacuat pentru siguranța lor, potrivit

S-a zvonit că Viorel Lis a murit. Reacția Oanei Lis

La începutul lunii octombrie . Soția sa a infirmat totul, fiind uimită de apariția zvonului. A dezvăluit că Viorel Lis, însă, se află într-o stare de sănătate tot mai gravă și de aceea petrece tot mai mult timp în pat.

Pe lângă problemele locomotorii, fostul primar general al Bucureștiului (în perioada 1998-2000, n.r) se mai confruntă și cu episoade depresive. Durerea pe care o simte îl face să cedeze psihic adesea, dar Oana Lis îi sare de fiecare dată în ajutor.

”Nu s-a întâmplat nimic grav cu el! Ce atâtea zvonuri! Viorel este tot în aceeași stare! Totul e ok, e cum era. Are niște boli cronice care s-au agravat, în ultimul timp. Stă mai mult în pat. Are des episoade depresive.

E normal să se simtă așa la bolile lui. E și vârsta înaintată! Vio nu mai iese de mult din casă, nu pot să-l mai scot deloc afară. Eu mă lupt cu el, îl îngrijesc, sunt asistenta lui medicală, ce pot să fac!”, a clarificat Oana Lis pentru

Oana Lis se pregătește pentru moartea lui Viorel Lis

Cum , mai ales că are și o vârstă destul de înaintată, 79 de ani, Oana Lis încearcă să se pregătească pentru ce este mai rău. Știe că o așteaptă o perioadă dureroasă și de aceea a urmat un curs pentru travaliul de doliu.

”Adevărul e că niciodată nu ești pregătit să te desparți de cineva drag pentru totdeauna! Eu, recent, am mers și la un curs ca să fiu pregătită pentru travaliul de doliu. Uneori, ca să-ți revii, după ce pierzi o persoană dragă, poate dura și doi ani. E un moment foarte dificil!”, a mai transmis Oana Lis pentru aceeași sursă.