Vivi Răchită nu are milă de Mandorlini: „Zici că e Moș Crăciun!”. De ce depinde soarta italianului la CFR Cluj

Ironic, fostul fundaș l-a comparat pe Andrea Mandorlini cu Moș Crăciun, în direct la FANATIK SUPERLIGA. ”Ce-i adevărat, atacantul care va veni e acel argentinian, de care a spus Neluțu Varga. Situația lui Mandorlini decide de meciul cu U Cluj”, anunța Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, într-o discuție despre transferurile pregătite de CFR Cluj în iarnă.

Vivi Răchită nu are milă de Mandorlini: „Zici că e Moș Crăciun!”

Vivi Răchită a intervenit în discuție și nu a ratat prilejul, așadar, să-l ironizeze pe Andrea Mandorlini. ”Dacă e din prima ligă, înseamnă că e bombă. Dar, de Mandorlini știi ceva? Dacă îi pui o căciulă roșie și o pelerină zici că-i Moș Crăciun.

ADVERTISEMENT

Cred că cu Mandorlini CFR-ul nu are nicio șansă. Până acum au fost învățați cu alt fel de antrenor, Dan Petrescu, Iordănescu, Șumudică, mai expresivi. Mandorlini e bunicuțul…acum 11 ani, au trecut 11 ani peste el.

A prins echipe de liga a 2-a și a 3-a. Nu a mai făcut nimic notabil, cred că Neluțu Varga, la cât investește, la banii ăștia așteaptă rezultate, cred eu că antrenorul a rămas dator. Lăsând la o parte lotul de jucători, lotul a fost făcut la dorința lui Mandorlini.

ADVERTISEMENT

Mă gândesc de ce n-ai luat ce a fost bun la Petrescu, fazele fixe? Petrescu la un meci sau două marca la faze fixe. Sunt trei fundași peste 1.85, de ce nu-i folosești? Fazele fixe în Liga Campionilor peste 33% din goluri sunt din faze fixe.

De ce nu folosești asta? CFR-ul era letală la faze fixe, acum nu mai sperie pe nimeni”, a transmis Vivi Răchită. În discuție a intervenit și fundașul Florin Gardoș, cel care nu înțelege cum CFR Cluj mai e pe locul secund în clasament, în ciuda formei foarte slabe.

ADVERTISEMENT

”Mi se pare incredibil că sunt încă pe locul 2”, a remarcat Florin Gardoș. ”Nu au câștigat de 6 meciuri. E surprinzător că sunt pe locul 2 și că e încă Mandorlini antrenor. E antrenorul care a rezistat cel mai mult cu aceste rezultate. Sunt la 11 puncte de locul 1, ei au pregătit titlul”, a concluzionat Cristi Coste, cu mențiunea că soarta italianului ar depinde de meciul cu U Cluj.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru 13a fi notificat).

Mandorlini, comparat cu Moș Crăciun