Vlad Iacob se apără după atacurile lui Gigi Becali: „Am votat pentru binele lui Dinamo și al fotbalului românesc”

Vlad Iacob a replicat după ce Gigi Becali a făcut spume din cauză că scoaterea regulii U21 nu a fost votată de șapte cluburi din SuperLiga, printre care și Dinamo și Rapid.

Vlad Iacob pe aceeași poziție cu Dan Șucu după acuzațiile lui Gigi Becali: „Nu trebuie să se ajungă la astfel de jigniri”

Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, a evitat să intre într-o dispută verbală cu Gigi Becali: „Nu am ce să comentez legat de declaraţia domnului Becali. Sunt alţii care pot comenta în legătură cu dânsul”.

: „Consider că nu trebuie să se ajungă la astfel de jigniri dacă altcineva are o altă părere faţă de dânsul”.

Oficialul lui Dinamo nu a vrut să justifice votul din Adunarea Generală: „Legat de motivul votului, am considerat că e mai bine aşa pentru Dinamo şi implicit pentru fotbalul românesc”, a declarat Iacob, la .

Vlad Iacob dezminte orice implicare a LPF: „Niciodată nu am luat legătura cu cineva de la LPF”

Vlad Iacob desființează direct teoria conspirației invocată de Gigi Becali: „Niciodată nu am luat legătura cu cineva de la LPF, care să ne inducă ideea de a vota într-un anumit fel. Repet, am votat doar cum am considerat că e mai bine pentru Dinamo şi fotbalul românesc”.

Pe lângă marii rivali, Gigi Becali a mai fost „trădat” și FC Voluntari, Petrolul, Oțelul Galați, Dinamo, UTA, Rapid și Universitatea Cluj, în timp ce Farul și Sepsi s-au abținut.

Gigi Becali i-a numit pe „sclavi” pe care îi au votat pentru regula U21: „Am vrut să văd dacă există trădători”

la adresa celor care s-au opus inițiativei FCSB în Adunarea Generală: „Am vrut să văd cu cine suntem în asociaţia asta, dintre cei 16, şi am vrut să văd sclavii, dacă există, şi cine sunt trădătorii şi dacă există trădători. E vorba despre principiu, să nu mă oblige cineva să folosesc (n.r. – jucător U21).

Pe faţă aici să semnăm toţi şi să vedem trădătorii şi sclavii şi am văzut sclavii. Uite, FC Steaua (n.r. – FCSB), prima, este stăpân. Îi citim pe toţi. Nu trebuie să explici cuiva că dacă ai jucători tineri poţi sîă-i bagi sau nu, că nu sunt obligat. Uite… Universitatea Craiova, stăpân. FC Voluntari zice nu, sclav şi trădător Voluntari! Voluntari zice că vrea să fim obligaţi”.