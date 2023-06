Gigi Becali, derapaj grosolan la adresa lui Dan Șucu după ce Rapid nu a votat eliminarea Regulii U21: „E cel mai mare sclav!”

Gigi Becali a făcut un scandal-monstru la ieșirea de la Adunarea Generală a LPF, unde cluburile din SuperLiga au decis menținerea regulii U21, .

Gigi Becali, discurs fulminant după Adunarea Generală a LPF: „Am vrut să văd sclavii și cine sunt trădătorii!”

Becali a fost extrem de dezamăgit de deznodămăntul votului de la Liga Profesionistă de Fotbal: „Eu eram la puşcărie când au votat astea. Locul 3 cu locul 7, U21 şi nu le-au contestat nimeni. Am vrut să văd cu cine suntem în asociaţia asta, dintre cei 16, şi am vrut să văd sclavii, dacă există, şi cine sunt trădătorii şi dacă există trădători. E vorba despre principiu, să nu mă oblige cineva să folosesc (n.r. – jucător U21).

Ce am vrut nu am putut să fac. Burleanu l-a învins pe Becali, că aşa o să titraţi voi. Am supus la vot. Prima dată au pus hârtia că propunem. Nu, e spre înştiinţare, nu e propunere. Noi dăm ordin. Am schimbat hârtia şi s-a supus hotărârea noastră la vot cu ‘da’ sau ‘nu’.

Patronul FCSB a fost dezamăgit cel mai mult de finul Pandele: „Pe faţă aici să semnăm toţi şi să vedem trădătorii şi sclavii şi am văzut sclavii. Uite, FC Steaua (n.r. – FCSB), prima, este stăpân. Îi citim pe toţi. Nu trebuie să explici cuiva că dacă ai jucători tineri poţi sîă-i bagi sau nu, că nu sunt obligat. Uite… Universitatea Craiova, stăpân. FC Voluntari zice nu, sclav şi trădător Voluntari! Voluntari zice că vrea să fim obligaţi”.

Gigi Becali acuză că FRF a influențat votul cluburilor în Adunarea Generală: „Sclavii au primit telefon!”

Gigi Becali face acuzații grave și afirmă că unele cluburi au fost influențate de FRF să își schimbe votul: „CFR Cluj, stăpân, a zis da. Botoşani, stăpân. Oţelul Galaţi e trădător şi sclav. Sclavii au primit un telefon, ne dăm bine cu FRF, îi dăm un telefon preşedintelui. >. Dacă aveam majoritate, mă foloseam de ea, iar în primul meci meci nu băgam U21, mă duceam la TAS şi câştigam.

Craiova, Mititelu, stăpân. Le-am zis-o în faţă >”, a fost discursul incredibil de dur al omului cu banii de la FCSB.

Iar patronul FCSB și-a continuat discursul acid: „Petrolul, sclav! Hermannstadt, stăpân. UTA, sclav! Vrea să fie obligat. Zice că nu sunt de acord să nu fiu obligat. Adică el vrea să fie obligat. U Cluj, sclav! Poli Iaşi, stăpân! FC Rapid, sclav! Nenea Şucu, sclav, care se dă patron de mobilă şi se dă deştept pe la TV, că vorbeşte după regulamente El e patron, dar se dă sclav!”.

Rapidul, atacată frontal: „Şucu şi Daniel Niculae tot vor să primească ceva de la stăpân, un arbitraj, ceva”

FCSB a pierdut bătălia, deși scorul a fost egal, după ce două cluburi s-au abținut: „Sunt 7 la 7 voturile, nu am majoritate. Doi s-au abţinut, Iaşko (n.r. – din partea Farului) şi cu încă unul. Dacă s-au abţinut… Şucu şi Daniel Niculae tot vor să primească ceva de la stăpân, un arbitraj, ceva”.

: „Cel mai mult m-a dezamăgit Rapidul sclav! Şucu, sclav! Asta m-a dezamăgit cel mai mult. Nu venea votul fără mandatul lui Şucu, dar el e sclav. Dinamo nu m-a dezamăgit, că ei oricum sunt sclavi. Domnule că vă dăm o hârtie, că sunteţi în insolvenţă.

Pentru ce să vrei să fii obligat să bagi jucător U21? Ei aşa vor. Burleanu e stăpân de sclavi, iar ei sunt Iacob, Şucu. Ce scrie aici? Vrei să fii sclav sau nu vrei şi ei au votat ‘da, vreau să fiu sclav’. Aici nu e împotriva a ceva”.