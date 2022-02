Vladimir Putin, condamnat de vedetele din Rusia, după invadarea Ucrainei: “Un dezastru și o crimă”

Vedetele din Rusia au făcut apel la pace între Rusia și Ucraina, împreună cu alți artiști din întreaga lume, și au condamnat decizia lui Vladimir Putin de a invada țara vecină, transmite AFP, citat de .

Câțiva dintre artiști și vedetele de televiziune au reacționat în mediul online încă din prima zi a războiului.

Celebritățile din Rusia protestează împotriva deciziei liderului de la Kremlin și îndeamnă la pace între cele două țări. Acestea au postat mai multe mesaje pe rețelele de socializare.

Prezentatorul rus de televiziune Ivan Urgant a postat un mesaj scurt pe pagina de Instagram, după

“Frică şi durere. NU războiului.”, a scris acesta în mediul online.

Cel mai popular rapper din Rusia, Oxxxymiron, s-a declarat “împotriva acestui război pe care Rusia l-a declanşat împotriva Ucrainei”. Artistul spune despre acest război că este “un dezastru și o crimă”.

Actorul și prezentatorul TV Maxime Galkine s-a declarat împotriva războiului pe rețelele sociale. “Nu poate exista război drept. Nu războiului!”, a fost reacția îndrăgitului actor.

Yan Nepomniachtchi, cel mai bine clasat jucător de şah din Rusia, a postat un mesaj chiar în ziua în care Rusia a invadat Ucraina. Acesta a subliniat că au fost multe zile de joi “negre” în istorie, dar că aceasta este “mai întunecată decât restul”, a scris el pe pagina de Twitter.

Elena Cernenko, corespondenta de la Kommersant, a organizat o petiție împotriva războiului, semnată deja de sute de persoane. Kommersant este un cotidian rus despre care se spune că este “apropiat” de puterea de la Kremlin.

În 2014, sute de artiști au semnat o petiție organizată de Ministerul Culturii pentru a sprijini operaţiunea militară. Situația de acum este diferită de cea de acum opt ani, atunci când Rusia a anexat peninsula Crimeea.

Sprijinul afișat de data aceasta nu este la fel de puternic precum în 2014. Joi, mii de rușii au manifestat, la doar câteva ore după ce . Dintre aceștia, 1.800 au fost arestați de forțele de ordine, potrivit Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

Vedetele autohtone nu au menționat direct numele președintelui rus, care a luat decizia de a începe acest război. Cu toate acestea, emisiunea de vineri a lui Ivan Urgant a fost anulată pentru modificări de program în legătură cu situația actuală. Declarația a fost făcută de reprezentanții postului public Pervîi Kanal, pentru agenția Interfax.

Acreditarea jurnalistei Elena Cernenko a fost retrasă de la Ministerul de Externe pentru “lipsă de profesionalism”, după cum a afirmat ea pe Telegram.

Multe dintre vedetele internaționale s-au declarat de partea Ucrainei. Actorul și regizorul american se află la Kiev, acolo unde a venit să filmeze un documentar pentru “a spune lumii adevărul despre invazia Rusiei în ţara noastră”, a afirmat președinţia ucraineană, care i-a lăudat curajul.

Actorul Ashton Kutcher a postat un mesaj de susținere pentru ucraineni pe Twitter. Soția lui, actrița Mila Kunis, este originară din Ucraina.

“Sunt alături de Ucraina”, a scris actorul din serialul “Doi bărbați și jumătate”.

Cunoscutul romancier Stephen King a făcut referire la un “loc de joacă” în mesajul său. “Nu sta cu mâinile încrucişate în timp ce un copil mare îl bate pe cel mic.”, a scris acesta pe Twitter.

What most of us learned as kids on the playground: You don’t stand by while a big kid beats up a little kid. You might take a punch or two making the big kid stop, but that’s the right thing to do.

— Stephen King (@StephenKing)