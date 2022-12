Volodimir Zelenski a publicat imagini terifiante cu atacul din Ajunul Crăciunului, de la Herson: ”Acesta este terorism”

Cel puțin 8 persoane au murit și alte 58 au fost rănite în urma unui , sâmbătă, asupra unei piețe din Herson.

În Ajunul Crăciunului, sirenele antiaeriene au răsunat încă de la primele ore ale dimineții pe tot teritoriul Ucrainei.

Imediat, rachete și obuze ale armatei lui Putin au căzut în orașul sudic Herson, eliberat în această toamnă de sub ocupația rușilor.

Ținta invadatorilor nu au fost obiective militare ci, la fel ca în mult alte rânduri, mari concentrări de civili.

Sâmbătă, o piața aglomerată din Herson a fost bombardată. În urma atacului, cel puţin opt persoane au murit şi 58 au fost rănite, a transmis guvernatorul regiunii, Iaroslav Ianușevici, potrivit .

În mediul online au început să circule . În fotografiile apărute pe Twitter se văd oameni morți pe trotuare, în mașini sau în piețe.

HAPPENING NOW: Deadly Christmas Eve attack in Ukraine’s Kherson. At least 5 reportedly killed & 35 injured, 16 seriously. Strikes hit the busy central market seen in this unverified Telegram video. Said : “The world must see what absolute evil we are fighting against”

On the world’s biggest holidays russia continues to terrorize Ukraine and its citizens. Kherson city center got bombed by rockets, it’s known of 7 dead, 26 wounded and still counting.

If you continue to make business with terrorists — you sponsor death.

— Igor Lachenkov (@igorlachenkov)