Vouchere pentru profesori: Ce pot cumpăra și cum funcționează primele oferite de Guvern

Inspectoratele școlare vor elabora listele finale ale profesorilor care vor primi vouchere de 1.500 de lei până la data de 15 iulie, conform ordonanței de urgență nr. 58 din 12 iunie. Aceste prime se vor acorda anual, începând cu luna octombrie 2023, până în 2027, conform sursei menționate. Primele vor fi acordate doar celor aflați în activitate în anul școlar 2022-2023.

Vouchere în valoare de 1.500 de lei pentru mii de profesori

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene propune acordarea unor prime de carieră didactică pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din învățământul preuniversitar și universitar. Potrivit proiectului de ordonanță de urgență lansat în dezbatere publică pe 11 iunie, aceste prime vor consta în vouchere în valoare de 1.500 de lei net și vor fi distribuite sub formă de carduri prin Poșta Română.

Pe lângă aceasta, proiectul de ordonanță de urgență prevede și acordarea unei prime de 500 de lei pentru personalul nedidactic, în scopul sprijinirii participării la cursuri de pregătire profesională și pentru acoperirea unor nevoi didactice individuale.

Banii necesari pentru aceste prime provin din Programul Educație și Ocupare 2021-2027, fonduri europene nerambursabile, și vor fi acordați într-o singură tranșă în luna octombrie. Prima de carieră didactică va fi acordată anual, începând cu anul școlar 2023-2024 și până în 2026-2027, în funcție de disponibilitatea fondurilor destinate acestui scop.

Scopul acestei prime de carieră didactică este de a susține cadrele didactice în eforturile lor de îmbunătățire continuă a competențelor educaționale și de a obține performanțe școlare/universitare în procesul de învățământ. În același timp, are rolul de a sprijini personalul nedidactic în participarea la cursuri de pregătire profesională și în satisfacerea unor nevoi didactice individuale.

Ce înseamnă prima de carieră

Beneficiarii primelor de carieră didactică sunt cadrele didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat, precum și cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul universitar de stat care dețin gradele didactice de conferențiar, șef de lucrări/lector și asistent universitar. Aceștia trebuie să fie în activitate în anul școlar/universitar 2022-2023.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene invită toți cei interesați să participe la dezbaterea publică și să transmită observații și propuneri privind acest proiect de ordonanță de urgență.

“Prima de carieră didactică are o valoare nominală de 1.500 lei net care se decontează din fonduri externe nerambursabile pentru următoarele categorii principale de cheltuieli: a) precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora; b) cheltuieli pentru echipamente IT și alte echipamente didactice de tehnologia informației asimilate; c) cheltuieli privind cărți de specialitate precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora; d) un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice specifice ale cadrelor didactice.

Prima de carieră didactică se acordă într-o singură tranșă, respectiv în luna octombrie 2023 și va putea fi utilizată în anul școlar 2023 -2024; Prima de carieră didactică se acordă și pentru următorii ani școlari/universitari, respectiv în perioada anilor școlari/universitari 2023/2024 până în anul școlar/universitar 2026/2027 pentru a susține cariera didactică a personalului didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat în conformitate cu obiectivele Programului Educație și Ocupare 2021-2027 și în limita fondurilor disponibile existente cu această destinație”, se arată în documentul consultat de .