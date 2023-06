Mulți profesori sunt nemulțumiți de suspendarea grevei: „Liderii de sindicat ne-au trădat, nu ne-au consultat”

După trei săptămâni conflictul de muncă al angajaților din educație pare a se fi încheiat, luni, prin suspendarea grevei, odată cu adoptarea Ordonanței de Urgență. Ordonanța, fiind un act normativ cu putere de lege, ar trebui să reprezinte, teoretic, o garanție că guvernul își va respecta promisiunile către sindicate. În practică însă, partidele au folosit deseori metoda prorogării în care amână termenul limită pentru aplicarea unei legi prin intermediul alteia. Totodată, sindicatele au avertizat și asupra reluării grevei din septembrie dacă legea salarizării nu va conține creșterile salariale promise. Deși a fost prezentată ca o victorie, mulți dintre profesori și-au arătat nemulțumirea pe rețelele de socializare și i-au acuzat de liderii de sindicat de trădare.

Suspendarea grevei, decizie luată fără votul angajaților din învățământ

În conferința de presă de luni, liderii sindicali Simion Hăncescu și Marius Nistor s-au apărat spunând că nu au făcut altceva decât să respecte mandatul pe care l-au primit în negocierea cu Guvernul. Astfel, din cei 57 de lideri de sindicat județeni și ai sectoarelor capitalei, 51 au votat pentru , iar 6 împotrivă. Votul fiind secret, nu știm cum s-a poziționat fiecare dintre aceștia. O parte din profesori însă contestă modul în care a fost luată decizia și consideră că liderii au acționat într-un mod lipsit de transparență.

FANATIK a vorbit cu mai mulți profesori care și-au exprimat nemulțumirea și consideră că ar fi trebuit consultați în privința deciziei prin care s-a ajuns la suspendarea grevei.

Mihaela este profesoară de istorie din București, predă la două școli rurale din județul Giurgiu și o școală din Capitală. Aceasta a declarat pentru FANATIK că „în fiecare zi după negocierile de la Guvern, eram consultați dacă suntem sau nu de acord să continuăm greva. După fiecare consultare, datele se centralizau și știam câți eram de fiecare dată. De acolo și statisticile care tot apăreau în presă, deși unii au preferat să calculeze la totalul de angajați, în loc să-l raporteze la numărul de angajați în grevă, ca să dea senzația că suntem mai puțini care dorim continuarea”.

Ana*, o altă profesoară din București cu care am luat legătură, povestește că același proces de consultare avusese loc de multe ori până când, duminică, au primit un mesaj de mulțumire de la liderii de sindicat în care le mulțumeau că au rezistat și că vor fi îndeplinite cererile printr-un OUG.

„Noi nu eram prea fericiți cu această variantă. Luni de dimineață, ne-am întâlnit toți colegii în ședință la școală. Atât membri de sindicat, cât și nemembri greviști, unii prezenți fizic, alții și-au exprimat opinia prin telefon. Am supus la vot și a ieșit în unanimitate să rămânem în grevă pentru că nu suntem de acord cu ce am citit în OUG”, a declarat aceasta pentru FANATIK. „Iar, la 20 de minute după ce am plecat de la școală, am aflat de la știri că greva a fot suspendată. Nu știam nimic despre acest lucru, se întâmpla chiar în timp ce liderii de sindicat județeni se întâlneau cu reprezentanții sindicatelor din școli. Nu ne-au consultat”.

Lipsa de transparență în privința datelor din consultarea internă

O consultare asupra continuării grevei a avut loc înainte de decizia de suspendare anunțată luni la prânz, deși nu e clar cât de bine a fost purtată. Multe din școli au votat în momente și prin metode diferite. Școala în care predă Ana, de exemplu, a votat luni dimineață. Școlile în care predă Mihaela au votat pe parcursul weekendului. Dacă în cazul primei a fost unanimitate, nu la fel au stat lucrurile în restul unităților școlare. „La școala din București, întrebarea a fost dacă vrem să continuăm greva. 50 au spus da, doar 2 persoane au votat Nu. La o școală din Giurgiu a fost diferit. Din 7 profesori, doar 3 am fost în grevă, cu o parte din ceilalți angajați. Dar mulți au renunțat pe parcurs”, spune Mihaela.

Deși multe din rezultate au fost centralizate, nu au fost oferite cifrele finale înainte de suspendarea grevei, așa cum s-a întâmplat în alte dăți ultimele săptămâni. S-a preferat în schimb votul secret al liderilor de sindicat din fiecare județ și sector. În unele județe, profesorii au încercat să se organizeze online și să facă un fel de numărătoare paralelă și să centralizeze separat rezultatele de la fiecare lider de sindicat de școală. Unele surse susțin că Bucureștiul ar fi votat în proporție de peste 70% pentru continuarea grevei, în timp ce în județe ca Ialomița ori Giurgiu doar undeva sub 40% au dorit continuarea grevei.

Dar până ce federațiile sindicale nu oferă date oficiale, singurele date de încredere sunt cele din voturile organizate ulterior. De exemplu, în Iași a fost organizat un alt vot luni după-amiază în care au dorit continuarea grevei. În schimb, în Suceava organizația sindicală a decis .

„Noi nu am făcut grevă doar pentru salarii, am făcut-o pentru starea învățământului”

Pe lângă procesul, decizional, nemulțumirea profesorilor vine și din faptul că multe din solicitările inițiale nu au fost incluse în OUG. „Ordonanța nu spune nimic de cei 6% din PIB pentru educație. Nu spune nimic despre îmbunătățirea condițiilor din învățământ. Noi nu am făcut greva doar pentru salarii, am făcut pentru starea învățământului din România”, a declarat Ana pentru FANATIK. „Ei spun că nu ne pasă, dar nouă ne pasă de copii mai mult decât oricine, însă nici nu putem continua așa la nesfârșit. Eu sunt de câțiva ani profesoară și pot să spun că am găsit oameni minunați aici, nu mă așteptam să fie pe atât de bine. Dar a fi profesor înseamnă o răspundere enormă și multe responsabilități, înseamnă grijă și atenție pentru copii, nu știu cine mai vine pentru 2500 de lei pe lună”.

O altă problemă ridicată de Mihaela este neplata navetei în timp util pentru profesorii care predau în rural. „Dacă mergi să lucrezi la sat, naveta e minim 200-300 de lei pe lună. În Giurgiu sunt profesori la alte școli care primesc cei 200 de lei, doar că îi primesc pe toți întârziat. În Călărași am colegi care nici măcar nu i-au primit vreodată. Nu pare o sumă mare, dar acești bani sunt foarte importanți pentru un profesor din rural”, spune aceasta.

Suspendarea grevei – trădare, lașitate sau pragmatism?

Mulți dintre profesorii cu care am intrat în contact se simt trădați de decizia liderilor de sindicat și ar fi dorit continuarea grevei până la îndeplinirea mai multora din solicitările inițiale. „Încă de la început dădeau semne că ar fi vrut să facă pace, în condițiile în care noi le dădusem un mandat foarte clar. Fără presiunea venită de jos, de la noi probabil că ar fi renunțat mai devreme”, susține Mihaela.

Pe de altă parte, argumentul din partea opusă este că liderii naționali au avut votul liderilor de județ în spate. Alte voci din educație invocă argumentul argumentul pragmatic, cum că s-ar fi atins maximul care se putea obține pe moment, iar mulți dintre profesori nu ar mai fi putut continua oricum prea mult fără plata salariilor.

Dacă suspendarea grevei a fost sau nu una benefică pentru sindicate, asta vom afla însă doar din toamnă, cel mai devreme, când ar trebui să fie gata legea salarizării. În caz contrar, greva ar putea fi reluată fără repetarea întregii proceduri de .

*Ana este un nume fictiv pentru a acoperi identitatea reală