Vremea se schimbă drastic. Ce se întâmplă cu temperaturile. Avertismentul directorului ANM, în momentul în care toți românii credeau că a venit primăvara definitiv. Din contră, vremea se răcește din nou, chiar și cu 7 grade ”sub normă”, astfel că românii trebuie să se reobișnuiască cu frigul.

Vremea se schimbă drastic. Ce se întâmplă cu temperaturile

, a anunțat o răcire semnificativă a vremii începând cu miercuri , 3 mai 2023. “Vremea se va răci din nou. Chiar de mâine vom simți o ușoară scădere de temperatură și pe urmă scăderea va fi mai accentuată, mai ales în weekend”, a precizat Florinela Georgescu la Antena 3.

”Până atunci, așteptăm să plouă mâine noapte și poimâine. Mâine noapte în partea de sud și centru a țării, poimâine mai ales la deal și la munte. Vor fi averse, descărcări electrice, grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului, deci manifestări de vară.

Răcirea va duce din nou temperaturile sub media multianuală. Vedem că nici în următoarele patru săptămâni, deci cam toată luna mai, estimările nu arată grozav, din punct de vedere al temperaturilor, pentru că vor fi perioade cu temperaturi sub normal. Deocamdată suntem cu această vreme răcoroasă, care nu este specifică numai pentru țara noastră. Mare parte a Europei are acest regim termic.

, temperaturile probabil nu vor mai depăși 18-19 grade și vor porni de la 10-11 grade pe partea de nord a teritoriului, zonele depresionare. Destul de rece, în continuare, pe litoral. Iar pe parcursul nopții, temperaturi sub 8 grade în mare parte a țării. Sunt temperaturi cu 5-7 grade sub normă”, a completat expertul.

Specialiștii ANM transmiteau că luna mai ar trebui să fie o lună a extremelor în acest an, cu temperaturi scăzute, urmate de caniculă, sau cu ploi urmate de secetă. Conform Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), un lucru e cert, în luna mai va ploua foarte mult și românii au toate șansele să fie deprimați din cauza vremii.

“Aceste modificări bruşte ale vremii se produc din cauza poziţiei centrilor barici de pe continentul european, ţara noastră fiind influenţată fie de cicloni mediteraneeni sau de dorsala anticiclonului azoric, fie de maximul barometric est-european sau, mai rar, chiar de anticiclonul nord-african”, transmiteau specialiştii ANM.

În mod normal, temperaturile în medie în luna mai ar trebui să fie de 16-18 grade Celsius, însă vor exista cu siguranță excepții și episoade de neînțeles pentru români, cu vreme foarte rece care va fi urmată de caniculă. ”Temperaturile din zonele de câmpie (Câmpia de Vest, Câmpia Română, Câmpia Moldovei) şi luncă, zonele joase din Dobrogea şi cele din Delta Dunării sunt caracterizate de valori medii lunare între 16 şi 18 grade Celsius.

“Valori medii între 12 şi 16 grade Celsius se întâlnesc în Dealurile Vestice, în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi a Moldovei, pe areale extinse din Dobrogea şi în Subcarpaţi. În zona montană, dar şi în depresiuni intramontane, valorile temperaturii medii se situează între 6 şi 12 grade Celsius. La altitudini de peste 1.700 de metri, mediile de temperatură sunt între 2 şi 6 grade Celsius şi doar pe culmile înalte ale Carpaţilor Meridionali (la peste 2.500 de metri altitudine) se înregistrează, în medie, temperaturi sub 2 grade Celsius”, au completat specialiștii ANM.