Între 28 iunie şi 11 iulie se desfăşoară al treilea turneu de Grand Slam al anului, considerat şi cel mai spectaculos şi mai frumos, cel de la Wimbledon, de pe iarba terenurilor de la All England Club. Este ediţia cu numărul 134 pentru tabloul masculin şi 127 pentru cel feminin.

Programul turului 1 la Wimbledon 2021

Masculin

Luni, 28 iunie

Bagnis – Kecmanovic

Barrios – K. Anderson

Fucsovics – Sinner

Kudla – Davidovich-Fokina

Millman – Bautista Agut

Seppi – J. Sousa

Vesely – Hanfmann

Carballes Baena – Pospisil

Del Bonis – Rublev

Gerasimov – Clarke

Martinez – Travaglia

McDonald – Khachanov

Otte – Rinderknech

Opelka – Koepfer

Harris – Berankis

O’Connell – Monfils

Djokovic – Draper

Cecchinato – Broady

Polmans – Lu

Cuevas – Djere

Evans – Lopez

Fognini – Ramos

Garin – Zapata Miralles

Kwon – Masur

Lajovic – Simon

Schwarzman – Paire

Tsitsipas – Tiafoe

Herbert – Andujar

Shapovalov – Kolchsreiber

Zhang – Hoang

Korda – De Minaur

A. Murray – Bashilashvili

Feminin

Luni, 28 iunie

Alexandrova – Siegemund

Burrage – L. Davies

Ferro . Muguruza

Hercog – Collins

Kuzneţova – Patinama Kerkhove

Kudermetova – Golubic

Lao – Boulter

Osorio-Serrano – Kalinskaya

Swan – Keys

Doi – Liu

Wang – Kenin

Ahn – Watson

BEGU – Volynets

Bouzkova – Zvonareva

Brengle – McHale

Gracheva- Martic

NICULESCU – Sabalenka

Li – Podoroska

Martincova – Riske

Mladenovic – Rîbakina

Pegula .- Garcia

Vekic – Potapova

Ka. Pliskova – Zidansek

Samsonova – Kanepi

Stephens – Kvitova

Rogers – Stosur

BUZĂRNESCU – V. Williams

Mertens – Dart

Sakkari .- Rus

Swiatek – Hsieh

Zhu – Bartel

Jabeur – Peterson

Turneul de la Wimbledon a fost singurul care nu s-a disputat din cauza pandemiei de coronavirus anul trecut. Cu toate acestea organizatorii nu au avut mult de suferit în plan financiar, întrucât au avut o poliţă de asigurare în care au avut inspiraţia de a include inclusiv posibilitatea declanşării unei pandemii.

În privinţa prezenţei spectatorilor în tribune pe parcursul desfăşurării competiţiei se pleacă de la o primă variantă cu un număr redus de persoane acceptate numai prezentând dovada efectuării unui test negativ sau a vaccinării complete, iar în funcţie de evoluţia virusului se va decide dacă se va permite accesul la capacitate maximă sau, în caz de agravare a situaţiei, chiar de disputare a partidelor cu uşile închise.

Premii mai mici cu 7,35% faţă de ediţia din 2019

Pandemia a avut repercusiuni financiare şi asupra turneelor de tenis, inclusiv la cele de Grand Slam valoarea premiilor micşorându-se faţă de ultima ediţie, în cazul de faţă 2019. La Wimbledon premiile au scăzut cu 7,35%, totalul din acest an fiind de 35 milioane lire sterline.

Câştigătorii turneului, atât la masculin cât şi la feminin, se vor alege cu 1,7 milioane lire sterline, finaliştii cu 900.000, semifinaliştii cu 465.000 şi sfertfinaliştii cu 180.000. Monica Niculescu, singura jucătoare româncă intrată din calificări pe tabloul principal are asigurată suma de 48.000 de lire sterline dacă va fi eliminată.

Mulţi jucători de top s-au retras

Wimbledon 2021 este turneul de Grand Slam care va avea un din varii motive. Din acest motiv pare destul de clar că sârbul Novak Djokovic are şanse mari să mai adauge un Grand Slam în acest an, după Australian Open şi Roland Garros în intenţia de a reuşi anul acesta The Golden Slam, adică să câştige toate cele patru turnee de Grand Slam.

În turneul masculin cele două nume cu adevărat foarte grele care nu vor fi prezente pe iarba de la All England Club sunt spaniolul Rafael Nadal şi austriacul Dominic Thiem. Practic Novak Djokovic ar putea avea adversari mai importanţi pe grecul Stefanos Tsitsipas, cu care s-a întâlnit în finala de la Roland Garros, pe rusul Daniil Medvedev şi pe italianul Matteo Berettini.

Simona Halep nu îşi va apăra titlul

La feminin locul 2 mondial, Naomi Osaka precum şi învingătoarea ultimei ediţii, din 2019, adică Simona Halep au anunţat că nu vor fi prezente la actuala ediţie. a justificat decizia prin faptul că resimte în continuare dureri la glezna piciorului drept şi nu vrea să rişte.

În acest fel liderul mondial Ashleigh Barty are poziţia de mare favorită consolidată, posibilele pericole putând veni doar dinspre bielorusa Aryna Sabalenka, cehoaica Petra Kvitova. Învingătoarea surpriză de la Roland Garros, o altă cehoiacă, Barbora Krejcikova, nu este văzută ca un potenţial candidat la câştigarea turneului.

Monica Niculescu, ghinionista cea mai mare dintre românce

Marius Copil a ratat în calificări accesul pe tabloul concursului masculin, iar la feminin doar Monica Niculescu a reuşit să facă acest pas. Ca de obicei, competiţia feminină este cea în care continuăm să avem reprezentante pe tabloul principal.

Monica Niculescu are o misiune imposibilă, pentru ca va juca împotriva puternicei sportive din Belarus, Aryna Sabalenka. Irina Begu are o adversară despre care cunoaşte foarte puţin, pentru că abia în ultimele opt luni a reuşit să urce mult în ierarhia WTA: americanca de 19 ani Katie Volynets, locul 200 WTA.

Uşor pentru Sorana, întâlnire cu legendele pentru Mihaela

Sorana Cîrstea are toate şansele să fie în turul 2, pentru că rivala ei a primit un wild card la cei 33 de ani ai săi fiind vorba de o englezoiacă, Samantha Murray. În schimb Patricia Ţig şi Ana Bogdan au dat peste rusoaice de top. Ţig va lupta cu Daria Kasatkina şi Bogdan cu finalista de la Roland Garros, Anastasia Pavliucenkova.

Un meci foarte interesant va fi cel dintre Mihaela Buzărnescu şi Venus Williams, care la 41 de ani nu are de gând să se retragă. Miki poate să obţină unul dintre cele mai mari succese din carieră ca rezonanţă a numelui adversarului, pentru că de mult Venus nu mai sperie pe nimeni.