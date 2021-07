Zanni se confruntă cu probleme de sănătate după Survivor România: ”Am dat o groază de bani pe analize”

Protejatul lui Alex Velea a mărturisit că în ultima perioadă a mers în câteva cabinete medicale pentru a-și rezolva problemele de sănătate pe care le-a căpătat din cauza condițiilor vitrege din jungla dominicană.

Cântărețul s-a ales cu o bacterie în sânge pentru care este nevoit să ia antibiotic, în caz contrar nu va scăpa de ea. Zanni recunoaște că l-au costat mult analizele, dar nu se plânge din acest punct de vedere.

Zanni, probleme medicale după Survivor România. Prin ce trece câștigătorul de la Kanal D

Fostul este conștient că banii li se datorează celor care l-au votat și l-au ajutat să pună mâna pe trofeul de 50.000 de euro și nu ezită să le mulțumească. Artistul vrea să-și cumpere un apartament cu banii.

„Am fost numai pe drumuri, trebuie să fac niște analize, pentru că ce am eu pe piele sunt niște infecții. Am o bacterie în sânge, dar nu e ceva grav, trebuie să iau antibiotic.

Am dat o groază de bani pe analize, oricum banii pe care i-am câștigat, i-am câștigat datorită vouă și am de unde să plătesc”, a mărturisit Zanni, într-un videoclip de pe canalul său de .

Zanni, totul despre Survivor România. Ce a învățat cântărețul

Câștigătorul de la Survivor România este pe punctul de a face dezvăluiri uimitoare despre reality show-ul unde a fost concurent până de curând. Zanni promite amănunte neștiute până acum.

Fostul participant de la „Chefi la cuțite” a ținut să mai adauge că emisiunea l-a ajutat să fie mai vizibil, motiv pentru care începe să-i meargă mai bine și chiar să aibă concerte și spectacole.

În ceea ce privește lecțiile pe care le-a învățat la Survivor România, este conștient că nu a reacționat cum trebuie la adresa unor colegi, precizând că mereu a fost penalizat pentru sinceritatea sa.

„Vreau să fac niște serii în care să vă dezvălui chestii de la Survivor pe care nu le-ați auzit sau nu le știați, vreau să râdem împreună și să dăm cărțile pe față. Gata cu vrăjeala. Am foarte multe surprize pentru voi, au început cântările. Mi s-au deschis niște porți.

Mi-e rușine de multe momente pe care le-am avut la Survivor și destul de târziu, dar nu prea târziu, mi-am dat seama că trebuie să fiu profesionist cu cei din jurul meu.

Toți căutau să mă penalizeze, pentru momentele mele de sinceritate. În momentele în care eu am exagerat, așa a zis lumea, că am exagerat, dar eu nu am exagerat, au fost momente de sinceritate. Au ieșit demonii din mine și am răbufnit.

Mie nu îmi vine să cred ce șerpălăi erau acolo. Oameni care aveau o vârstă, care puteau să fie părinți și bunici, se comportau libidinos, iar eu eram șocat. Sunt convins că v-a fost scârbă de mine multora. Și mie mi-a fost”, a completat câștigătorul de la Survivor România.