Zborul BA5390, cel mai bizar dezastru aviatic din lume. 33 de ani de la supraviețuirea miraculoasă a pilotului aspirat prin parbriz. Legătura cu România

În dimineața zilei de duminică, 10 iunie, 81 de pasageri s-au îmbarcat pe un zbor British Airways de pe Aeroportul Internațional Birmingham cu destinația Malaga. Cu trenul de aterizare ridicat exact la ora locală 7:20 și cu aeronava apropiindu-se constant de altitudinea de croazieră, căpitanul Tim Lancaster și copilotul Alastair Atchison și-au scos hamurile de umăr și s-au făcut comozi pentru zborul de trei ore.

Zborul BA5390, cel mai bizar dezastru aviatic din lume

Echipajul de cabină s-a apucat de treabă, pregătind cărucioarele pentru servirea mesei și a băuturilor, în timp ce pasagerii răsfoiau ghidurile de călătorie. Dar la doar 13 minute de la decolare, la 5.273 de metri altitudine, o bubuitură puternică a venit din cabina de pilotaj, în timp ce ușa interioară a sărit din balamale, relatează .

Cabina s-a umplut brusc de ceață de condens. Echipajul a știut imediat că s-a întâmplat groaznic: “decompresie explozivă”. Însoțitorul de zbor Nigel Ogden, care tocmai le oferise piloților o ceașcă de ceai, a fost primul care se desfășura în interiorul cabinei de pilotaj.

Pilotul fusese aspirat printr-o gaură imensă în locul unde ar fi trebuit să fie parbrizul. Trunchiul lui Tim Lancaster era prins de exteriorul aeronavei de forța vântului, în timp ce picioarele îi erau blocate ferm în interiorul cabinei de pilotaj. Ogden l-a apucat imediat pe Lancaster de talie, în timp ce șeful însoțitorilor de zbor, John Heward, s-a grăbit să îndepărteze resturile ușii cabinei de pilotaj de pe panoul de navigație.

Copilotul Atchison reușise să rămână pe scaunul său, preluând imediat comenzile avionului. Coborând cu 1.400 de metri pe minut prin unul dintre cele mai aglomerate spații aeriene din lume, copilotul era disperat să evite o coliziune în aer și să stabilizeze presiunea aerului pentru a readuce oxigenul în cabină. În 148 de secunde, Atchison a reușit să echilibreze aeronava la 3.353 de metri altitudine.

Între timp, Simon Rogers și Sue Gibbins, care au alcătuit restul echipajului de cabină, au încercat să calmeze pasagerii, îndemnându-i pe toți să își pună din nou centurile de siguranță și să adopte pozițiile de urgență.

Pilotul aspirat prin parbriz, 22 de minute atârnat de avion

Atchison a lansat un apel de urgență către aeroporturile din apropiere, dar abia a putut auzi răspunsul în zgomotul vântului de 630 de kilometri pe oră. Heward s-a întors în cabina de pilotaj, și-a agățat brațele prin centurile de siguranță ale scaunului echipajului din spatele căpitanului și s-a agățat de Ogden. Cei doi bărbați au încercat din toate puterile să-l tragă pe Lancaster înapoi prin gaură, dar curentul de alunecare era imens.

Cum vânturile de -17C biciuiau corpul lui Lancaster și îl izbeau violent de partea laterală a avionului, echipajul se temea de ce era mai rău: nu exista nicio șansă ca căpitanul să mai fie în viață. Corpul acestuia alunecase și mai mult pe fereastră și se întorsese în lateral. Îi puteau vedea capul, sângerând abundent și cu ochii larg deschiși, lovindu-se de parbrizul lateral. Dar s-au ținut tari, de teamă că, dacă îi dădeau drumul, ar fi putut fi aspirat de unul dintre motoarele avionului.

În timp ce Ogden începea să piardă aderența pe măsură ce degetele îi amorțeau, colegul însoțitor de zbor Rogers s-a întors pentru a-l elibera, legându-se de scaun pentru a-i ancora greutatea și prinzându-l pe Lancaster de glezne.

În cele din urmă, Atchison a găsit o pistă sigură și liberă și a stabilit cursul spre aeroportul Southampton din apropiere. Copilotul a adus avionul la sol în siguranță, într-o aterizare ca la carte. Zborul BA5390 a aterizat la ora 7:55, la mai puțin de 200 de kilometri de la locul de plecare.

O supraviețuire miraculoasă

Aproape imediat ce aeronava s-a oprit, Ogden și Gibbins au instruit pasagerii să debarce ca de obicei de pe scările din față și din spate. Serviciile de urgență s-au grăbit să intervină pentru a ajuta echipajul care încă se mai ținea de corpul vânăt și lovit al lui Lancaster. Spre uimirea lor, acesta era încă în viață.

Căpitanul suferea de degerături, avea cotul, încheietura mâinii și degetul mare fracturate și un șoc sever. Ogden își dislocase umărul și suferise degerături minore, precum și câteva tăieturi și vânătăi. Toți membrii echipajului au fost duși la spital, iar patru pasageri au fost, de asemenea, tratați pentru șoc.

După ce a supraviețuit aproximativ 20 de minute expus la temperaturi sub zero grade și la vânturi cu forța unui uragan, Lancaster și-a pierdut cunoștința. Dar, în timp ce paramedicii îl evaluau pe o targă în interiorul cabinei de pilotaj, el s-a trezit, spunându-le: “Vreau să mănânc”.

Ani mai târziu, Lancaster a povestit într-un documentar cum și-a răsucit intenționat trunchiul cu fața spre interiorul avionului, pentru a putea respira. “Nu puteam să respir pentru că eram cu fața spre fluxul de aer. Și mi-am întors corpul și mă uitam înapoi de-a lungul părții superioare a avionului”, a spus el.

Echipajul a fost lăudat pentru eforturile sale eroice de a salva viața căpitanului și de a aduce toți cei 81 de pasageri la sol. Copilotul și cei patru însoțitori de zbor au primit fiecare distincția Queen’s Commendation for Valuable Service in the Air, iar Atchison a primit, de asemenea, premiul Polaris pentru abilitățile sale de zbor.

Aeronava a ajuns în România

“A fost ca într-un film cu dezastre. Încă îmi vine greu să cred că am fost în centrul a tot ceea ce s-a întâmplat”, a scris Ogden în 2005. Potrivit unui raport al Air Accidents Investigation Branch, persoana care se ocupa de mentenanță a folosit șuruburi greșite pentru a fixa parbrizul cu 27 de ore înainte de zbor.

Întregul echipaj s-a întors la lucru la câteva săptămâni de la incident, iar Tim Lancaster a zburat doar cinci luni mai târziu. A rămas la British Airways până în 2003. A pilotat, de asemenea, pentru easyJet înainte de a se pensiona în 2008.

După ce a plecat de la British Airways, copilotul Alastair Atchison a zburat pentru Jet2 și s-a pensionat la împlinirea vârstei de 65 de ani, în iunie 2015.

Aeronava a mai petrecut trei ani la BA înainte de a fi vândută Jaro International în 1993. A fost folosită de companie până când și-a încetat activitatea în 2001 și a fost în cele din urmă casată în 2002, relatează .