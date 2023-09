Zeci de morţi într-un incendiu la Hanoi. “Un copil a fost aruncat de la etaj”

Zeci de oameni au murit într-un incendiu într-un bloc de apartamente din capitala vietnameză Hanoi, a informat presa de stat, iar martorii au spus că au auzit apeluri de ajutor și că un copil mic a fost aruncat din clădire.

Un copil a fost aruncat de la etaj

Incendiul a izbucnit cu puțin timp înainte de miezul nopții în parcarea unei clădirii cu zece etaje, într-o zonă care era aglomerată de motocicletele locatarilor.

„Autoritățile au salvat aproximativ 70 de persoane, au transferat 54 de persoane la spital, între acestea afându-se zeci de morți”, a anunțat agenția oficială de presă vietnameză. „Este un incendiu de o gravitate extremă”, se spune într-un comunicat.

Imaginile fotografilor de la AFP . Pompierii au stins incendiul abia miercuri dimineață, dar salvatorii au pătruns cu dificultăți în clădirea, care se află pe o alee îngustă dintr-o zonă rezidențială din zona de sud-vest a orașului.

Balcoanele mici sunt inconjurate de un gard de fier, iar cladirea are o singură ieșire și nu este dotată cu nicio scară pentru ieșirea de urgență în exterior.

În complex locuiau aproximativ 150 de persoane, au transmis autoritățile. “Am auzit multe strigăte de ajutor, dar nu i-am putut ajuta prea mult”, a declarat la fața locului, pentru AFP, o femeie care a spus că se numește Hoa și .

„Clădirea este închisă atât de ermetic și fără o cale de evacuare, încât victimele nu au putut ieși”, a adăugat ea. O altă martor, Huong, a spus că un copil mic a fost aruncat de la un etaj superios pentru a scăpa de flăcări.

“Urma să mă culc, când am simţit mirosul. Am ieşit la fereastră şi am vazut incendiul”, a spus femeia. “Peste tot era fum. Un băiețel a fost aruncat de la un etaj superior, nu știu dacă a supraviețuit sau nu, deși oamenii au folosit o saltea pentru a-l prinde”, a mai povestit ea.

Vietnamul s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe incendii devastatoare, izbucnite adesea în locuri de divertisment, cum ar fi barurile de karaoke, care sunt foarte populare. Anul trecut, un incendiu într-un bar de karaoke de trei etaje din centrul comercial al orașului Ho Chi Minh a ucis 32 de persoaneşi a rănit 17. Proprietarul a fost arestat sub acuzația de încălcare a normelor de securitate la incendiu.