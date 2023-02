Zeci de orașe din România ar trebui să redevină comune. Scădere dramatică a numărului de locuitori, conform recensământului

​Date îngrijorătoare vin de la INS (Institutul Național de Statistică) după Recensământului populației realizat anul trecut. Populația rezidentă din România este de 19.053.815 locuitori. În comparație cu datele anterioare, din 2011, România a pierdut 1,1 milioane de locuitori.

Scăderea populației, confirmată prin recensământ, efecte pentru zeci de orașe. Acestea trebuie să devină comune

Scăderea dramatică a numărului de locuitori are efecte asupra mai multor localități. , zeci de așezări ale României nu se mai încadrează ca număr de locuitori în definiția municipiului sau orașului.

Mai exact, în prezent, aproape 80 de orașe și municipii din România nu mai îndeplinesc criteriul ”populație” în ce privește încadrarea lor în această categorie. Numai în județul Brașov există un municipiu și două orașe care nu mai îndeplinesc acest criteriu.

”La noi, la Braşov, avem la Predeal, Rupea şi Codlea o populaţie mai mică decât în 2011, în sensul că aceste localităţi chiar au căzut sub pragurile la nivelul cărora se aflau la recensământul de acum 12 ani”, a precizat directorul adjunct al Direcţiei Judeţene de Statistică Braşov, Mihaela Pâtea, pentru .

Datele oficiale ale spun că Predealul are 4.020 de locuitori, iar Rupea 4.907 locuitori. Conform legii, pentru ca o localitate să fie încadrată ca oraș, în ea trebuie să locuiască cel puţin 5.000 de cetățeni. Iar municipii pot fi oraşele cu minim 25.000 de locuitori. În prezent, Codlea mai are sub 21.000 de locuitori.

Alte orașe cu mai puțin de 5000 de locuitori, conform Recensământului din 2022, sunt: Băile Govora, Borsec, Solca, Berești, Făurei, Baia de Arieș, Sulina, Ocnele Mari, Aninoasa, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Băile Olănești, Băile Herculane, Azuga, Slănic Moldova, Cavnic sau Bechet.

Unele orașe din țară nu au nici măcar 2.000 de locuitori

. Există și orașe în România, din lista de mai sus, care nu au nici măcar 2.000 de locuitori. Exemple: Nucet, judeţul Bihor şi Băile Tuşnad, judeţul Harghita.

Printre cele mai cunoscute oraşe prea mici, care, conform legii, nu mai pot fi încadrate la această categorie, se mai numără Azuga, Slănic Moldova, Cavnic, Băile Herculane, Sulina sau Făurei.

În plus, sunt municipii în România care nu au nici măcar 10.000 de locuitori. Localități ca Orşova, Beiuş, Vatra Dornei, Urziceni, Calafat sau Adjud nu ar mai putea fi municipii, potrivit criteriului populaţiei, mai notează sursa citată.