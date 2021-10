Zlatan Ibrahimovic, interviu spumos la 40 de ani: “Vreau să demonstrez că vârsta e doar un număr!” Mesaj clar pentru Tătăruşanu şi colegii de la AC Milan

Chiar dacă are 40 de ani şi o colecţie impresionantă de trofee, Zlatan Ibrahimovic nu are de gând să se retragă prea curând. Suedezul visează la un nou titlu de campion al Italiei, cu AC Milan, în speranţa că va repeta isprava din sezonul 2010-2011.

Recent, a oferit un interviu pentru Telefoot, în care a vorbit despre lupta la titlu în Serie A, iar cu această ocazie le-a transmis un mesaj clar lui Ciprian Tătăruşanu şi celorlalţi colegi de la AC Milan.

Zlatan Ibrahimovic, interviu la 40 de ani: “Vreau să joc atât timp cât simt că pot”

Va fi AC Milan ultimul club pentru Zlatan Ibrahimovic: “Nu aş putea spune acum. Vreau să joc atât timp cât simt că pot. Dacă simt că pot juca, e clar că voi continua să joc”.

Titlul de campion al Italiei cu : “Trebuie să credem în Scudetto. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să muncim, să facem sacrificii şi să credem. Fără acestea nu poţi ajunge acolo unde îţi doreşti şi asta ar însemna că nu ne-am putea atinge obiectivele”.

Secretul din spatele faptului că încă joacă la 40 de ani: “Vreau să demonstrez tuturor că vârsta este doar un număr şi că încă pot să fac ceea ce-mi place. Nu mai pot să joc la fel cum o făceam acum 5 sau 10 ani, dar sunt mai inteligent acum şi am mai multă experienţă”.

Dacă este surprins de randamentul pe care îl dă pe teren la 40 de ani: “Nu, sunt cel mai bun. Nu poţi să fii surprins de aşa ceva când eşti cel mai bun. Cât despre momentul retragerii, nu am nimic de demonstrat şi nu vreau să regret nimic atunci când mă voi retrage. Voi continua până în momentul când cineva îmi va spune că nu poate conta pe mine sau până atunci când voi simţi că s-a terminat cu adevărat”.

Sfatul lui Zlatan Ibrahimovic pentru Kylian Mbappe: “Este prea comod”

Cu ocazia interviului acordat celor de la Telefoot, Zlatan Ibrahimovic a vorbit şi despre PSG, echipă pentru care a jucat în perioada 2012-2016. În plus, atacantul suedez i-a dat un sfat şi lui Kylian Mbappe.

“Îl iubesc pe Mbappe, dar este prea comod. Trebuie să simtă gustul sângelui, să se înconjoare de oameni care să-i spună că nu este cel mai bun jucător şi că mai are multe de arătat. Mbappe este unul dintre cei mai buni zece jucători, iar unii au ajuns aici de la o vârstă foarte fragedă. Mai e un Haaland şi, bineînţeles, Ibrahimovic”, a pus Kylian Mbappe pentru Telefoot.

În stilul caracteristic, Zlatan Ibrahimovic a explicat impactul pe care l-a avut transferul lui la PSG, din vara lui 2012. Suedezul a susţinut că formaţia de pe “Parc des Princes” a ajuns la nivelul din prezent cu ajutorul lui şi a susţinut că nu a venit la Paris pentru bani sau alte aspecte.

“Când PSG a fost cumpărată, am fost unul dintre primii jucători transferaţi. Mă simt mândru de acest lucru. Fără mine, PSG nu ar fi ajuns la nivelul de acum. Unii spun că am venit pentru bani, oraş sau calitatea vieţii. Nu, fals. Am venit şi totul s-a schimbat.

Vă este dor de mine, în Franţa? De când am plecat nu prea mai ai despre ce să vorbeşti, nu? Trebuie să fie foarte plictisitor să lucrezi acum în Franţa”, a conchis vedeta lui AC Milan.