Zona de munte, lovită de un viscol puternic. Turiștii s-au trezit cu mașinile acoperite de zăpadă. Instalațiile pe cablu, oprite

Încă de vineri, meteorologii au anunțat un weekend cu viscol puternic și ninsori abundente la munte. Alerta ANM s-a adeverit, iar în zona înaltă au fost momente dificile pentru turiști.

Până sâmbătă seara, jumătate de țară se află sub . Meteorologii au anunțat intensificări ale vântului în Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului, precum și în cele mai multe masive din țară.

Cum era de așteptat, cel mai rău a fost la munte. în ultimele ore în Carpații Occidentali, Meridionali și de Curbură, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m.

Turiștii veniți la munte să se bucure de zăpadă și de o vreme aparent prielnică pentru sporturile de iarnă au avut parte de surprize extrem de neplăcute. La baza pârtiilor, mașinile turiștilor au fost îngropate în zăpadă. În plus, instalațiile de transport pe cablu au fost oprite pentru câteva ore din cauza rafalelor.

În prima parte a zilei de sâmbătă, în Poiana Brașov, instalațiile de transport pe cablu au fost închise. Aici, administratorii din stațiune au luat decizia de a redeschide telegondola doar după ce viscolul s-a potolit și nu mai exista niciun pericol.

Probleme au fost și la Rânca. Turiștii care au venit în weekend în zona turistică din sud și-au găsit mașinile îngropate în zăpadă. Încă de vineri, cei care s-au cazat înspre ieșirea din stațiune, la cota cea mai înaltă, abia au ieșit din cabane. În zonă, vântul a bătut și cu 120 de kilometri pe oră.

”Când am ajuns a fost soare și frumos. Când ne-am trezit, era vânt și zăpada era la jumătatea ușii”, a spus o turistă, în presa locală. ”Am deszăpezit cam o oră mașina pentru că era îngropată în zăpadă. De dimineață, am primit și alerte pe telefon că avem cod portocaliu și am stat la adăpost”, a declarat un alt turist, conform .

Problemele se intensifică la munte. Salvamont România: Risc maxim de avalanșă în Munții Rodnei și Munții Maramureșului

După viscolul puternic și ninsorile abundente, la munte apare o altă problemă. Sâmbătă seara, Salvamont România a emis o alertă risc maxim de avalanșă pentru două masive.

RISC DE AVALANȘĂ în munții RODNEI si munții MARAMUREȘULUI: grad 4-5 (MAXIM) de la 1300 m altitudine până in golul alpin

Autoritățile spun că zonele de munte cu expunere est, nord și sud sunt extrem de încărcate din cauza vântului și căderilor masive de zăpadă. Grosimea stratului de zăpadă trece pe alocuri de 150 – 170 cm.