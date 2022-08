16 ani fără Cristian Nemescu. Cum a murit unul dintre cei mai promițători regizori români

Au trecut 16 ani de când regretatul regizor a încetat din viață, la numai 27 de ani. Cum a murit unul dintre cei mai promițători artiști, comparat de-a lungul timpului cu Lucian Pintilie sau cu Emir Kusturica.

Cine a fost Cristian Nemescu

Cristian Nemescu a fost un și un scenarist român, care s-a născut la data de 31 martie 1979, la București. A fost fiul compozitorului Octavian Nemescu, cursurile liceului fiind urmate în cadrul Școlii Centrale (Zoia Kosmodemianskaia).

ADVERTISEMENT

Ulterior, artistul a absolvit în anul 2003 Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L.Caragiale, la clasa profesorului Laurenţiu Damian.

Tema sa de licență a fost un scurtmetraj intitulat Poveste la scara C, care avea să fie premiat la NYU International Student Film Festival și la Premiers Plans în Angers, Franţa. În același an producția a fost nominalizată la The European Academy Awards.

ADVERTISEMENT

Comparat cu Lucian Pintilie sau cu Emir Kusturica, Cristian Nemescu a realizat numeroase filme de scurt și mediu metraj. Printre acestea se numără: Kitchitoarele (2000), Mecano (2001), Mihai şi Cristina (2001), Marilena de la P7 (2006).

California Dreamin’ (nesfârşit) este filmul de referință al regretatului regizor român pentru faptul că a primit prestigiosul premiu Un certain regard, la cea de-a 60-a ediţie a Festivalului de la Cannes. Producția lansată în 2007 este considerată una dintre cele mai inteligente din ultimii 50 de ani de cinematografie românească.

ADVERTISEMENT

Și acesta nu este singura decorație primită de Cristian Nemescu, care a strâns în palmares peste 20 de , cum ar fi Premiul Special al Juriului la Bruxelles Short Film Festival din Belgia, Public’s Choice la Milano Film Festival din Italia și Premiul Publicului la Internationale Grenzland Filmtage Festival din Germania.

De asemenea, regretatul regizor a participat la numeroase festivaluri internaţionale de-a lungul scurtei sale cariere regizorale. Din păcate, artistul s-a stins din viață mult prea repede, în urmă cu 16 ani.

ADVERTISEMENT

Cum a murit Nemescu la doar 27 de ani

Cristian Nemescu a murit la doar 27 de ani, după ce a fost implicat într-un accident rutier. A murit la 24 august 2006 alături de inginerul său de sunet, Andrei Toncu, tragedia fiind provocată de un bărbat de origine britanică.

ADVERTISEMENT

Regretatul regizor se afla într-un taxi când mașina a fost lovită pe podul Eroilor din București de un SUV. Autoturismul condus de un cetățean din Marea Britanie a trecut pe culoarea roșie a semaforului și avea o viteză de 113 km/h.

Expertiza tehnică a demonstrat că taxiul în care se afla Cristian Nemescu circula cu doar 42 km/h, impactul dintre cele două mașini fiind fatal pentru regizor și amicul său. De asemenea, accidentul a dus și la moartea taximetristului, pe numele său Dumitru Arustei.

Vinovatul, Ali Imran, a fugit de la locul faptei, dar s-a predat câteva zile mai târziu. A fost condamnat de Tribunalul București la 6 ani de închisoare pentru ucidere din culpă. În plus, a primit un an de detenție pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat și a fost nevoit să achite daune morale.

A fost expulzat din România după executarea pedepsei principale. Cristian Nemescu a fost decorat postmortem la 28 mai 2007, cu Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler pentru „contribuţia remarcabilă la promovarea cinematografiei româneşti”.

Care este filmul de referință al regizorului

Filmul de referință al regretatului regizor Cristian Nemescu este California Dreamin, o producție inspirată după Florin Pătrăchioiu, omul care a oprit o garnitură cu echipament militar NATO în gara din Pielești, județul Dolj, atât la dus, cât și la întors.

Întâmplarea a avut loc în anul 1999, perioadă în care țara noastră aspira să intre în NATO și oferise alianței sprijinul în contextul războiului din fosta Iugoslavie. Fostul șef de gară a blocat garnitura timp de 14 zile pentru că nu americanii nu plătiseră taxele de transport.