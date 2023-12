19 ani de când Teo Peter a fost ucis e un soldat american! Niciun vinovat, o dramă fără sfârșit

Astăzi se împlinesc 19 ani de când Teo Peter, fondatorul trupei Compact, a fost spulberat în taxiul cu care călătorea. Mașina lui a fost lovită frontal un autovehicul condus de un soldat american care nu acordase prioritate și era băut.

Adrian Ordean vorbește despre noaptea în care Teo Peter a murit, acum 19 ani

Teo Peter și Adrian Ordean au fost foarte buni prieteni. Cu o zi înainte de accident, Teo Peter l-a vizitat, aveau niște lucruri de rezolvat luni. Dar în dimineața zilei de 4 decembrie 2004, Adrian Ordean a fost sunat de un polițist și chemat la secție.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cunoscutul compozitor își aduce aminte cum a primit o pungă cu actele lui Teo Peter și cum refuza să creadă că ce se întâmplă este real.

Teo Peter: “Bă, dacă nu suntem atenți, umflatul ăsta e în stare să vândă formația pentru un…cârnaț”

Teo Peter este unul din cei mai cunoscuți și iubiți rockeri din muzică românească. Împreună cu Costi Cămărașan a pus bazele formației Compact, una din cele mai iubite formații de muzică rock. Adrian Ordean, ultimul om cu care Teo Peter a vorbi înainte să moară, ne dezvăluie detalii despre cum gestiona celebrul rocker banii formației și cum ii făcea pe toți să râdă.

“Teo Peter avea porecla de ‘Goofy’, era un austriac adevărat. De problema banilor în trupă se ocupa Teo. El mergea după ei, el îi lua, el îi număra. După concert, în cabină, Teo scotea teancul de bani din borsetă și începea să-i împartă. Îi număra și îi punea așa pe cătănuțe, pentru fiecare membru în parte.

Nu știu cum dracu’ făcea că atunci când era aproape gata împărțeala, când venea rândul lui, el rămânând întotdeauna ultimul, desigur, auzeam inevitabil, următoarea aberație: `Băi, ăștia ne-au tras țeapă! Nu ies banii. E mai puțin cu niște milioane bune! Aaaaa! Nu se poate`.

Îl lua imediat toată lumea în primire. Țâganu se repezea la el imediat: `Ce tot faci acolo, mă, umflatule? Spune-ne până în ce clasă ai umblat la școală ca să știm cum să vorbim cu tine. Hai, ficiori, puneți banii înapoi pe masă, ca să numărăm din nou`. Bineînțeles că la o verificare mai atentă, fiecare din noi în afară de Teo, avea bani mai mulți în buzunar.

Așa gestiona Goofy veniturile formației. Până la urmă socoteala ieșea și ne linișteam cu toții. Leluț plusa: “Bă, dacă nu suntem atenți, umflatul ăsta e în stare să vândă formația pentru un… cârnaț”, povestește Adrian Ordean, in exclusivitate pentru FANATIK.

”Asta a fost tot ce mai rămăsese, tot ce mai aducea aminte de el”

Pe data de 4 decembrie 2004, Teo Peter a murit într-un cumplit accident de mașină. Acum 19 ani, solistul se afla într-un taxi care a fost spulberat de un autoturism Ford Expedition, condus de , un soldat american. Teo Peter avea doar 50 de ani. A murit pe loc, iar americanul a fost achitat după 2 ani.

Asta după ce impactul a fost frontal, nu a fost acordată prioritate, iar alcoolemia soldatului era de 0,09 miligrame/litru alcool pur în aerul expirat. Adrian Ordean a fost prima persoana care a aflat de moartea prietenului său. A fost sunat noaptea de un polițist care l-a chemat la Udriște.

“A venit la mine la studio cu o zi înainte de accident, urmând să ne vedem luni ca să rezolvăm niște chestii, dar… Unul dintre cele mai nenorocite apeluri din viața mea, l-am primit în dimineața zilei de 4 Decembrie 2004, pe la 5.00 sau 6.00 dimineața .

`Domnul Adrian Ordean? Sunt cutare, numele și gradul… de la Udriște. Vă rugăm să veniți până la noi, colegul dumneavoastră de trupă, Teo Peter a fost implicat într-un accident rutier. Din păcate a decedat`. `Hai mă, care ești cu glume din astea de rahat la ora asta`? `Domnule Ordean, vă așteptăm la Udriște`”.

Am tras ceva pe mine și am ajuns acolo foarte repede. Era sâmbătă dimineața, dacă îmi aduc bine aminte, iar la ora aia nu era circulație mare. M-au condus într-o încăpere, unde pe un birou, într-o pungă de plastic transparentă erau câteva obiecte ale lui Teo. Cheile de la casă, de la mașină, portmoneul, niște bani…

Cam asta a fost tot ce mai rămăsese, tot ce mai aducea aminte de el. După ce am semnat niște chestii pe acolo, am ieșit în curte și apoi m-am îndreptat spre mașină… Asta a fost tot? Nu știam ce să fac. Eram primul care aflasem. Am pus mâna pe telefon și… Apoi am plecat spre casă năucit și confuz, revoltat și resemnat, parcă timpul se oprise, parcă nu era real…”, ne povestește Adrian Ordean, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Un adevărat maestru al calamburului”

Adrian Ordean își aduce aminte cum s-a cunoscut cu Teo Peter și care erau cele mai importante calități ale celebrului rocker. Chiar dacă era mereu cu zâmbetul e buze mai avea și momente când se enerva.

“Nu mai știu exact cum ne-am cunoscut, dar în mod sigur era pe la un concert, ceva. Atunci când trupa Compact, inventată de el și de Costi Cămărășan, începea să defileze prin peisajul rock din România. Te cucerea de la primele cuvinte, mereu cu zâmbetul pe buze, un adevărat maestru al calamburului.

Cea mai mare calitate a lui era respectul pe care-l arăta celorlați. Era abil, activ, adaptabil, altruist. Simțul umorului, supradezvoltat. A fost liantul perfect între muzicienii din România și lumea magică a artiștilor în general. Avea mii de prieteni, fără facebook.

Nu cred că era cineva care să nu-l placă pe Teo. Și sigur că se supăra și el câteodată, dar nu-l ținea mult, iar o glumă buna îl făcea să-si revină imediat”, ne mai povestește prietenul său, compozitorul Adrian Ordean.

“Mi-e dor de cartofii răntăliți pe care îi facea Teo Peter”

Adrian Ordean își amintește că relația dintre Teo Peter și funcționa de minune. O dovadă clară este că fiul și-a urmat tatăl în carieră. Celebrul compozitor își aduce aminte ce a însemnat pentru el și pentru public trupa Compact și cum a luat naștere.

“Teo Peter… Compact… cam același lucru. De un lucru sunt 100% sigur: formația Compact a fost cea mai veselă și mai prietenoasă formație în care am cântat vreodată. Nu știu când au trecut opt ani, dar ce știu sigur e că nu regret nici o secundă, nimic din ce am trăit și ce am învățat în timpul ăsta.

Mi-e dor de pâinea cu untură și ceapă, cu vegeta presărată peste ea, de pachetele de țigări împărțite frățește. De tigăile pline cu carne prăjită și de cartofii răntăliți pe care îi făcea Teo Peter, franzelele cu parizer și muștar.

De ‘Căruțași’, lângă Cișmigiu, o cârciumă unde beam multă, multă bere, și de momentele când o luam spre casă pe jos, fiindcă nu mai rămâneam cu nici un leu în buzunar.

Am iubit în timpul ăsta și am urât, am înjurat, am apreciat, am mușcat cu forță din succes. Ne-am căsătorit și am divorțat, ne-am bucurat, am suferit, am râs și am stat împreună cu trupa mai mult decât am stat cu familiile noastre”, mai spune Adrian Ordean pentru FANATIK.