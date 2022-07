5 ani de la moartea Denisei Manelista! Sora artistei, devastată: ”Nu putem ajunge la pomană, ne doare cumplit”

Împlinirea a cinci ani de la moartea Denisei Răducu, cunoscută ca Denisa Manelista, provoacă, din nou, râuri de lacrimi în familia cântăreței. Problemele sunt cu atât mai mari cu cât, în acest an, Adelina, sora regretatei cântărețe, nu va putea fi alături de mama și de tatăl Denisei, la mormânt, pentru pomenirea celor cinci ani scurși de la momentul care a îndurerat o țară întreagă.

Adelina, sora Denisei Manelista, nu ajunge la pomana de 5 ani

Cu excepția anului 2020, atunci când Europa a fost ”închisă” din cauza pandemiei de coronavirus, Adelina nu a lipsit niciodată de la pomenirea surorii sale, Denisa. În acest an, spre marele ei regret, lucrurile stau complet diferit. Mai exact, din motive cât se poate de serioase, ea nu va putea ajunge la tristul eveniment care va fi organizat în curtea casei în care a copilărit alături de Denisa Manelista.

”Nu am cum să ajung în România. Avem niște probleme. Soțul meu nu poate să își ia concediu, abia și-a schimbat locul de muncă și, aici, în Spania, chestiunile sunt destul de stricte când vine vorba de legislația muncii. Fiica noastră cea mare pleacă în California, cu o bursă de tenis, nici ea nu poate veni”, ne-a spus Adelina, sora Denisei Manelista.

Cu toate acestea, recunoaște tânăra care, ani la rândul, i-a fost cea mai apropiată confidentă Denisei, faptul că nu va ajunge la cimitir, la mormântul surorii sale, și nu va lua parte la pomana organizată în memoria artistei, pe 16 iulie 2022, o doare enorm.

”Nu putem ajunge la priveghi în acest an, ne doare cumplit. Știu că Denisa nu ar fi supărată pe mine, mi-ar spune că doar că mă gândesc la ea ajunge, dar, vă zic sincer, mă doare… Voiam să stau lângă mama, să îi mai șterg din lacrimi, voiam să îl mângâi pe tata… Dar nu se poate”, ne-a mai spus Adelina, tristă.

Sora Denisei Manelista, nicio zi fără rugăciuni pentru cântăreață

Adelina, în exclusivitate pentru FANATIK, ne-a dezvăluit că nu trece nicio zi fără să se gândească la Denisa Manelista. ”Toată lumea o vede ca artistă. Eu mi-o amintesc cu năzdrăvăniile pe care le făcea. Era, tot timpul, cea finuță dintre noi. Eu cu munca, ea cu cântecul. Dar niciodată nu am fost supărată, tot timpul am protejat-o cum am putut eu mai bine.

Gândurile astea mă și fac să îmi mai alin dorul de ea. Mă gândesc la momentele frumoase dintre noi, atunci când râdeam, mai mici fiind, fără nicio grijă. Știam de planurile ei, îi știam fiecare vis.

Visul ei a fost să cânte. A făcut asta cât a mai putut. Dar refuz să mă gândesc la momentele de sfârșit, când mă rog pentru ea prefer să am imaginea cu ea frumoasă, delicată, în minte”, ne-a mai spus Adelina, sora cântăreței Denisa Manelista.

În altă ordine de idei, ne-a mai mărturisit Adelina, le iubea: sarmale cu mămăliguță, pui fript și ciorbele pe care le adora.

”Mama se va apuca să gătească, vor fi, cu siguranță, mulți oameni din sat. Lumea o iubea pe Denisa mult, ea a fost simpatizată de toți. Și era, cu adevărat, o fiică a satului, toți îmi povestesc cum se amuzat pe seama noastră și când eram deja mai măricele, că fugeam desculțe pe acolo, că ajutam femeile mai în vârstă”, ne-a mai spus Adelina.

Ultimele cuvinte ale cântăreței, dezvăluite: ”A murit rostindu-mi numele”

”Știam că Denisa va muri. Nu mai avea nicio șansă, era atât de slăbită… Mă durea când o vedeam cum suferă, cum se chinuiește. Nu merita asta, ea trebuia să mai trăiască, nu a fost dreaptă viața cu ea. Era un talent uriaș, dar, din păcate, s-a consumat prea repede. Aș fi dat orice să o mai văd, să se vindece și să trăiască acum, să mă bucure cu vorbele ei”, a mai spus Adelina despre Denisa.

Momentul în care a murit regretata cântăreață de muzică de petrecere a fost unul sfâșietor. Se întâmpla în dimineața zilei de 23 iulie, în 2017, după aproape jumătate de an de suferință cumplită. Iar Adelina era lângă ea. Știa ce se va întâmpla, plângea și își ținea sora de mână.

”A murit rostindu-mi numele. Vă dați seama ce înseamnă pentru mine acea amintire? Să o auzi cum își dă ultima suflare rostind `Ade`? Sunt moment eîn car emă înec în lacrimi când îmi amintesc momentul. Și îl văd, dacă închid ochii, ca și când ar fi fost acum un minute”, ne-a spus Adelina, sora Denisei Răducu.

De altfel, recunoaște Adelina, ziua de 23 iulie este cea mai grea a anului. ”Mi-e greu să vorbesc cu cineva pe 23 iulie. E ziua în care plâng fără încetare, stau cu pozele ei, cu albumul nostru în brațe și plâng”, ne mai spune, în exclusivitate, Adelina, sora Denisei Răducu.

Denisa Manelista a murit pe 23 iulie 2017

Denisa Răducu a murit pe 23 iulie 2017 în urma unei îndelungat și istovitoare lupte cu boala de care suferea. Răpusă de un carcinom hepatic la doar 27 ani de ani, Denisa Manelista a încercat toate tratamentele existente la acea vreme, dar totul a fost în zadar.

, au rămas însă amintirile frumoase pe care le au împreună. ”De aceea nici nu am schimbat nimic în apartamentul Denisei din București. Când intru aclo, îmi amintesc de ea, râzând, zâmbind, bucuroasă că poate cânta și că poate face fericiți oamenii”, mai spune Adelina, pentru FANATIK.