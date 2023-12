Atanas Trică, dedicație specială după golul din Universitatea Craiova – Farul 4-0: „Este ziua iubitei mele”

Atanas Trică a pornit sărbătoarea în familia Balaci cu golul de pe stadionul „Ion Oblemenco” cu Farul Constanța. Nepotul „Minunii Blonde” anunță că reușită îi este dedicată mamei sale, dar și iubitei lui, Alexandra Nicole, care își sărbătorește ziua de Sfântul Nicolae.

Cui i-a dedicat Atanas Trică golul din Universitatea Craiova – Farul: „Este ziua iubitei mele, îi urez la mulți ani”

, iar „alb-albaștrii” așteaptă să își afle adversarele din următoarea fază. Elvir Koljic, Ștefan Baiaram, Jasmin Kurtic și Atanas Trică au marcat în poarta „marinarilor” și sărbătoresc Sfântul Nicolae cu moralul la maxim.

Atanas Trică a dezvăluit la sfârșitul confruntării cu Farul Constanța că golul de pe stadionul „Ion Oblemenco” este cu dedicație pentru Lorena Balaci, dar și pentru iubita lui. Alexandra Nicole își sărbătorește ziua de Sfântul Nicolae, iar nepotul „Minunii Blonde” a venit cu primul cadou al serii pentru ea.

„Așteptam de mult un gol pe Ion Oblemenco, mă bucur că am marcat astăzi și sper să înscriu cât mai mult. Mamei, dar este și ziua de nume a iubitei mele și îi urez la mulți ani pe această cale. Mi-a spus să intru să dau gol, asta mi-a zis și asta am făcut.

Am avut șansa după primul și chiar regret puțin că putem să pasez pentru colegii mei numai că a fost un exces de zel, mă bucur că am câștigat. Prima repriză am avut niște ocazii destul de clare, sper să mergem mai departe până la final și să câștigăm trofeul”, a spus Atanas Trică.

Atanas Trică își dorește Cupa României Betano cu Universitatea Craiova: „Vreau să câștigăm”

Câștigarea Cupei României Betano este unul dintre obiectivele „alb-albaștrilor”, iar Atanas Trică își dorește un trofeu cu Universitatea Craiova. Acesta nu se teme de concurența de la formația din Bănie, deoarece și Elvir Koljic a început să marcheze din nou sub comanda lui Ivaylo Petev.

în această vară după împrumutul la CSA Steaua București în Liga 2 Casa Pariurilor. Acesta nu este la primul gol în tricoul „alb-albastru”, fiind marcator și în derby-ul cu Dinamo București de acum două sezoane.

„Nu pot să zic că îmi doresc un adversar anume, doar vrea să fim bine și să câștigăm trofeul. Sper să joc mai mult și în campionat, dacă mi se va da șansa o să dau 100%. Au început să se lipească la goluri, concurența face bine tuturor și contează să înscriem toți”, a declarat Atanas.

Nae Ungureanu și Nicolae Negrilă au fost sărbătoriți în tribune la Universitatea Craiova – Farul

Confruntarea dintre Universitatea Craiova și Farul Constanța a început prin a le ura un tradițional „la mulți ani” lui Nicolae Negrilă și Nae Ungureanu. Membrii care au scris istorie cu Craiova Maxima au sărbătorit în tribunele stadionului „Ion Oblemenco” lângă alți foști colegi de Sfântul Nicolae.