A apărut videoclipul piesei dedicată de Constantin Enceanu lui Mâțu Stoian: “Petre al nostru nu mai cântă”. Video

La 58 de ani, Constantin Enceanu a lansat o melodie tulburătoare în memoria lui Petrică Mâțu Stoian, pe care a înregistrat-o în urmă cu două luni de zile, în preajma zilei sale de naștere. În versurile piesei ”Petre al nostru nu mai cântă”, cântărețul de muzică populară și-a exprimat dorul față de regretatul său prieten și coleg de breaslă care a murit, în noiembrie 2021, la 61 de ani.

Constantin Enceanu, piesă și videoclip în memoria lui Petrică Mâțu Stoian

Constantin Enceanu a lansat dar și videoclipul filmat în satul accestuia din Mehedinți, Isverna. Melodia ”Petre al nostru nu mai cântă” a fost înregistrată în urmă cu două luni de zile, de ziua sa de naștere, 16 februarie, înainte ca artistul să plece într-un turneu de trei săptămâni în America.

”Duminică au fost Floriile și am lansat, pe canalul meu de YouTube, un cântec pentru Petrică Mâțu Stoian și clipul care a fost făcut special pentru el.

Am filmat la Isverna, în Mehedinți, prin satul lui. Melodia este intitulată așa: Petre al nostru nu mai cântă. Este dureros. Cântecul este realizat cu emoții, cu tot ce am simțit eu… sunt trăirile mele. Am filmat la el pe Valea Cernei”, a declarat, pentru FANATIK, Constantin Enceanu.

Versurile piesei ”Petre al nostru nu mai cântă”, tulburătoare

se aveau ca frații și au cântat împreună foarte mulți ani. Versurile scrise de Constantin Enceanu sunt de-a dreptul emoționante. Aranjamentul orchestral a fost realizat de Nicolae Botgros.

”Luai drumul spre Isverna, mă oprii, întrebai Cerna

Ce știe de nana Petre, nu se aude, nu se vede.

Luai drumul spre Isverna, mă oprii, întrebai Cerna

Ce știe de nana Petre, nu se aude, nu se vede

Îmi spuse cucul de sus, că mai bine că s-a dus

A rămas pădurea mută, Petre al nostru nu mai cântă.”, sunt câteva dintre versurile melodiei ”Petre al nostru nu mai cântă”, scrisă de Constantin Enceanu pentru ”fratele său”, Petrică Mâțu Stoian.

De ce a lansat melodia de Florii

Constantin Enceanu a vrut să prindă zile frumoase la filmarea videoclipului realizat în satul lui Petrică Mâțu Stoian, din Mehedinți. Artistul ne-a dezvăluit și de de a vrut să lanseze piesa în duminica Floriilor, înainte de Săptămâna Mare a Paștelui.

”Am ținut să lansez melodia în această zi, pentru că ne pregătim de Săptămâna Mare a Paștelui. Acum, toată lumea se gândește la cei dragi pe care i-a pierdut, să aprindă o lumânare pentru odihna acestor suflete plecate în lumea cea fără de dor. Voi aprinde și eu o lumânare pentru bunul meu prieten, Petrică Mâțu Stoian”, ne-a dezvăluit Constantin Enceanu.

Petrică Mâțu Stoian a murit în spital

Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață la 61 de ani, pe data de 6 noiembrie 2021. Interpretul de muzică populară a murit în Spitalul din Reșița, unde fusese internat. Artistul se recupera după ce se vindecase de Covid-19.

Acesta se afla în tratament post-Covid, însă în ziua în care a murit s-a simțit rău și a ajuns din nou la spital, în Reșița. Din cauza stării grave în care se afla, artistul a fost dus direct la Terapie Intensivă.

Medicii au constatat decesul pe data 6 noiembrie, seara. Moartea cântărețului de muzică populară ar fi fost provocată de complicațiile aferente bolii COVID-19,spuneau medicii la momentul respectiv. Cântărețul avea bronho-penumonie și, în paralel, el se afla sub tratament anti-coagulant.

La Isverna cultiva căpșuni

Petrică Mîțu Stoian voia să rărească aparițiile pe plan artistic, pentru a se relaxa și a se dedica familiei, dar își dorea enorm să mai călătorească prin lume, să viziteze locuri pe care nu apucase să le vadă.

În ultima perioadă cultiva căpșuni la Isverna, în satul său natal, pe care le vindea en-gros. De afacere se ocupa o nepoată de-ale artistului.

Cine a fost Petrică Mâțu Stoian

Renumitul cântăreţ de muzică populară Petrică Mâţu Stoian s-a născut la 18 septembrie 1960 în Isverna, Plaiul Cloşanilor, în judeţul Mehedinţi. A fost nepotul celebrei interpretei de muzică populară Domnica Trop și astfel a preluat o parte din cântecele acesteia.

Inițial, Petrică a urmat Facultatea de Drept, dar, pentru că muzica era viața lui, nu a profesta niciodată ca avocat sau jurist.

În timp s-a înscris și la Conservator, cum era firesc. A fost angajat ca artist profesionist la Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului din 1995, şi apoi a plecat la Ansamblul Maria Tănase din Craiova, oraş în care avea să se mute și să stea până în momentul încare s-a stins din viață.

Petrică Mâțu Stoian a debutat la ”Tezaur Folcloric”, fiind descoperirea regretatei Marioara Murărescu

Și-a făcut debutul în emisiunea “Tezaur Folcloric”, fiind descoperit de Marioara Murărescu. Petrică Mâţu Stoian a participat la numeroase festivaluri de folclor a unde câştigat numeroase distincţii.

Artistul a câştigat premiul I la festivalul “Maria Lătăreţu” de la Târgu Jiu din 1993 şi la festivalul “Cântecele românilor de pretutindeni” de la Drobeta Turnu Severin, din acelaşi an, dar şi primul loc în “Topul tinerilor interpreţi”, în ediţiile din anii 1994 şi 1995.