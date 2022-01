A doua zi de proteste la Bolintin Vale. Oamenii, revoltați în urma unui omor. Șeful IPJ Giurgiu a fost demis!

Câteva sute de persoane au protestat, miercuri seară, în Bolintin Vale, nemulțumiți de modul în care autoritățile au gestionat o moartea unui concitadin. Aceștia sunt revoltați de uciderea unui șofer de microbuz de către un membru al unei grupări interlope locale.

Locuitorii din Bolintin Vale spun că uciderea șoferului este doar unul dintre lucrurile care îi fac să nu se simtă în siguranță. Ei acuză că toate clanurile din zonă sunt protejate de autorități.

Joi, pe fondul anunțării unor noi demonstrați, prefectul județului Giurgiu, Aneta Matei, a făcut o vizită în localitate și a vorbit cu oamenii nemulțumiți despre problemele lor. De asemenea, la finalul discuțiilor a anunțat o serie de măsuri și a oferit o serie de explicații legate de situația din zonă.

Ce măsuri au luat autoritățile

Ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, a decis demiterea lui Cătălin Georgescu, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu. Trebuie precizat faptul că în această dimineață, șeful poliției a avut o discuție cu primarul din Bolintin Vale și cu prefectul județului Giurgiu. Acesta a urmează să fie transferat într-o altă structură a ministerului.

În urma discuțiilor purtate cu localnicii din Bolintin Vale, prefectul Aneta Matei a anunțat că au fost aduse mai multe forțe de ordine în zonă. Rolul acestora este de a se asigura că protestul anunțat pentru joi seară se va desfășura în ordine, dar și de a preveni alte acte că care ar duce la creșterea tensiunilor interetnice.

Aneta Matei a anunțat că a demarat demersurile necesare pentru ca MAI să suplimenteze posturile de polițiști și jandarmi din Bolintin Vale.

Prefectul de Giurgiu a mai spune că numărul insuficient de polițiști și jandarmi din Bolintin a permis clanurilor din zonă să comită infracțiuni și să contribuie la sentimentul de nesiguranță care i-a determinat pe locuitori să protesteze.

O altă măsură pe care autoritățile urmează să o aplice vizează identificarea persoanelor care sunt acuzate de locuitorii din Bolintin de furturi sau violențe. De asemenea, în cazul acestora urmează o verificarea autorizațiilor de construcție, întrucât există suspiciuni că locuiesc în zonă fără forme legale.

Care sunt evenimentele care au dus la protestele de stradă

Revolta locuitorilor din Bolintin Vale a fost generată de uciderea unui șofer de microbuz. Dar oamenii se plâng că de mai bine de un deceniu sunt terorizați de câteva familii din zonă.

Crima ar fi avut la bază un conflict între șoferul de microbuz și un tânăr care l-a lovit cu o piatră în cap. Decesul șoferului a avut loc la spital, unde a fost transportat în stare gravă.

“Avem o enclavă de la Răcari care ne creează probleme. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale, am fost în instanță pentru desființare, sunt procese în derulare, sunt două decizii definitive de demolare. Am făcut încă din 2017 adrese să crească numărul de polițiști și jandarmi. Mi s-a răspuns de către Ministerul de Interne, acum un an, că au luat în calcul doleanța dar, că este pandemie, nu pot disloca forțe”, a rezumat situația Daniel Trăistaru, primarul din Bolintin Vale.

Locuitorii din Bolintin Vale s-au adunat și au început să se deplaseze către casele celor pe care îi acuză de diverse infracțiuni. Pentru a ține situația sub control, polițiștii au fost nevoiți să tragă un foc de armă în aer.