A fost demis și acuză o modă în SuperLiga: “Mulți antrenori sună patroni să se autopropună”

Eugen Neagoe, , după remiza cu Oțelul Galați, scor 0-0 în etapa a doua din SuperLiga, acuză o modă printre antrenorii care vor să pregătească echipe în campionatul românesc. Demiterea lui „Geană” din Bănie a fost dezvăluită în exclusivitate ed FANATIK.

Eugen Neagoe a rămas în relații bune cu Mihai Rotaru: „Ghinionul nu pot să-l antrenez”

Mihai Rotaru a luat decizia de a-l demite pe Eugen Neagoe de pe banca Universității Craiova, după remiza albă cu Oțelul Galați. Oltenii au dominat partida, însă mingea nu a scuturat plasa porții adverse, iar .

Pasul greșit făcut de Universitatea Craiova cu Oțelul i-a fost fatal lui Eugen Neagoe. Antrenorul de 56 de ani a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a rămas în relații bune cu patronul Mihai Rotaru.

„(n.r. ați mai vorbit cu Mihai Rotaru după plecare?) Da. Mihai m-a sunat de ziua mea. Mi-a urat la mulți ani. Am rămas în relație ok, amiciție, cu el. Nu am ce să-i reproșez lui Mihai Rotaru. Asta a fost decizia lui. Ghinionul nu pot să-l antrenez”, a declarat Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe, despre o nouă colaborare cu Rotaru: „Trebuie să apeleze el la mine”

Eugen Neagoe nu a putut să răspundă când a fost întrebat despre o nouă colaborare cu Mihai Rotaru. „Geană” a lăsat de înțeles că finanțatorul trebuie să-l contacteze în vederea unui nou parteneriat.

„(n.r. ați mai putea lucra cu Mihai Rotaru?) Nu aș putea să vă răspund la întrebarea asta. Eu n-am spus niciodată că nu pot să lucrez cu cineva, dar nu știu.

Acum trebuie să apeleze Mihai Rotaru la mine ca să mai putem să lucrăm împreună”, a mai spus Eugen Neagoe. Plecând de la această discuție, antrenorul care a fost pe lista celor de la U Cluj după demitarea lui Toni Petrea a lansat acuzații către anumiți tehnicieni care vor să antreneze în SuperLiga.

„Voi știți lucrurile astea, vreți să vi le spun eu?”

„Se mai întâmplă lucruri de genul ăsta. Știți foarte bine, nu trebuie să vă spun eu. Voi știți lucrurile astea, vreți să vi le spun eu? Că sunt antrenori care sună patronii de club și trimit mesaje să-i angajeze?

Nu știți lucrurile astea, vă spun eu vreo noutate? Eu nu pot să vi-i spun, îi știu și eu. Am multe mesaje redirecționate din partea conducătorilor de club, dar nu pot să fac așa ceva, știu ce se întâmplă”, a încheiat Eugen Neagoe.

