A fost împușcată de 12 ori și s-a prefăcut ore în șir că e moartă. Povestea unui soldat IDF care a supraviețuit în mod miraculos atacului Hamas

O femeie soldat din Israel a supraviețuit în mod miraculos atacului teroriștilor Hamas și a povestit cum a fost împușcată de 12 ori pe 7 octombrie și a rămas nemișcată printre camarazii morți, așteptând “ultimul glonţ”.

S-a prefăcut timp de patru ore că este moartă

La mai bine de două luni de la tragica întâmplare, subocotenentul IDF Eden Ram poate merge din nou. , ea era staționată la baza din Urim, împreună cu alți 12 soldați.

În timpul primului asalt a fost rănită la picior. Refugiată într-o cameră alături de alți șase colegi, Eden Ram nu a putut face altceva decât să aștepte ca Hamas să arunce în aer toate ușile de securitate până să ajungă la trupele IDF, apoi teroriștii au deschis focul asupra lor. “Timp de o jumătate de oră am auzit împușcături și grenade. Tot ce puteam face era să ne rugăm pentru ce e mai bun. Au spart ușă după ușă, până când singura ușă rămasă a fost cea care ne despărțea de ei”, povesteşte Eden.

“Nu eram sigură dacă sunt moartă sau încă trăiesc. Mă simțeam ca şi cum aş fi moartă, dar încă puteam să văd, să aud și să simt. Așteptam ca ultimul glonț să mă omoare, dar acesta nu a venit”, își aminteşte ea.

, Ram a avut totuşi timp să le trimită mesaje de rămas bun celor dragi. Era convinsă că va muri, dar a supraviețuit chiar și după ce a fost ciuruită de gloanțe și a făcut pe moarta aproape patru ore, cât timp teroriștii au verificat cadavrele.

A zăcut într-o baltă de sânge, înconjurată de prietenii și colegi morți, dar simțind totuşi respirația prietenei sale Sahar, care a supraviețuit și ea atacului. Imediat ce s-a putut, Sahar a ajutat-o pe Ram, care fusese împuşcată în picioare, un braț și umărul stâng. “Stăteam acolo, sângerând între trupurile prietenilor mei, când deodată am simțit că cineva respiră. Era prietena mea Sahar. Am așteptat împreună patru ore acolo până a sosit salvarea, timp în care și-a dat jos uniforma pentru a-mi acorda primul ajutor. Am început să-mi ating tot corpul pentru a vedea unde am fost lovită, cât de mult sângeam și cât timp mai aveam de trăit. Am simțit că mor”, mai povesteşte Eden Ram.

“Mă durea atât de tare încât nu puteam să articulez niciun cuvânt. Au venit îngerii să mă salveze”, a descris fata în momentul în care soldații și paramedicii au ajuns la bază. “M-au dus la spitalul Soroka și, pe drum, am cerut imediat să-mi sun familia și să le spun că sunt în viață”, și-a amintit ea.

Primele 48 de ore în spital au fost şi cele mai dificile. A suferit două operații grele și a rămas intubată pentru următoarele trei zile. În ciuda rănilor grave, ea a reușit să-și recapete funcția deplină a tuturor membrelor. Săptămâna trecută Eden Ram a primit un premiu pentru curaj, de la președintele Israelului.

În cadrul ceremoniei ea a declarat că este fericită să meargă din nou pe picioarele sale, descriind recuperarea sa drept un miracol. “Momentele dificile mă vor urma pentru totdeauna. Am avut gânduri negre, temându-mă că nu voi supraviețui, dar s-a întâmplat un miracol”, a conchis ea.