A fost lansat rivalul Twitter. Compania Meta, lovitură pe piața afacerilor. Milioane de conturi create pe reţeaua socială Threads în câteva ore

Miercuri, compania Meta a lansat rivalul Twitter, și anume noua rețea socială intitulată Threads. În primele ore de la lansare au fost create milioane de conturi. Ce a spus Mark Zuckerberg despre noua aplicație?

Rivalul Twitter a fost lansat de compania Meta. Threads, lovitură pe piața afacerilor

Threads este o platformă de “microblogging”, care are caracteristici asemănătoare cu Twitter. Din acest motiv, aplicația ar putra fi o amenințare pentru grupul lui Elon Musk, deja slăbit după noua lansare Meta.

ADVERTISEMENT

“Bine aţi venit pe Threads!”, a scris , pe contul său de Threads. Postarea omului de afaceri american a strâns, în primele minute, mii de like-uri. Imediat ce a fost lansată aplicația, s-au înscris deja milioane de utilizatori.

“Tocmai am depăşit 5 milioane de înscrieri în primele patru ore”, a mai scris Zuckerberg. Printre primii înscriși pe Threads se numără și Richard Branson.

ADVERTISEMENT

a fost prezenta ca fiind “aplicație de conversație scrisă de Instagram”, care face parte tot din grupul Meta. Aplicația încă nu a fost lansată în Europa.

Postările utilizatorilor de pe Threads pot avea 500 de caractere, în timp ce pe Twitter pot avea doar 280. De asemenea, pot fi postate clipuri video de până la cinci minute, iar o postare se poate partaja ca link pe alte platforme.

ADVERTISEMENT

Utilizatorii pot da unfollow, pot bloca, restricționa sau raporta alte persoane. La fel ca pe alte rețelele sociale, și utilizatorii de pe Threads pot filtra răspunsurile ce conțin anumite cuvinte nepotrivite.

“Sperăm că (Threads) poate fi o platformă deschisă şi primitoare pentru discuţii. Dacă asta vă doriţi şi voi, cea mai bună cale este să să fiţi binevoitor”, a transmis Andi Mosseri, șeful Instagram.

Lui Mosseri i-a părut rău că aplicația încă nu a fost lansată și în Europa. Acesta a explicat că, dacă Meta ar fi trebuit să aștepte aprobarea de la Bruxelles, ar mai fi așteptat luni bune până să fie funcțională. “Eram îngrijorat că fereastra noastră se va închide, pentru că momentul este important”, a explicat el pentru Platformer, notează .

ADVERTISEMENT

Prezentarea noii aplicații pare să fie similară cu cea a Twitter, având deja un fir general cu conturi oficiale ale marilor companii, cum ar fi Netflix sau site-ul de știri The Hollywood Reporter.

Ce a făcut Elon Musk înainte de lansarea Threads

Threads s-a lansat la numai patru luni de la apariția primelor informații despre proiect. În urmă cu câteva zile, Twitter a avut parte de un episod din care nu a ieșit prea bine.

Elon Musk, acționarul majoritar Twitter, a anunțat, cu titlu provizoriu, introducerea unei limitări a numărului de mesaje ce pot fi vizualizate pe cont pe zi. Decizia a fost una neașteptată pentru utilizatori, dar și pentru dezvoltatori și agenții de publicitate.

Decizia fondatorului Tesla a venit după altele luate de miliardar de când a preluat controlul Twitter. De exemplu, acesta a transformat verificarea conturilor într-un serviciu plătit și a concediat aproape toate echipele de moderare a conținutului.

Luni, Twitter a anunțat că tabloul de bord TweetDeck, care e foarte popular printre utilizatorii activi ai platformei, va fi accesibil în curând numai conturilor verificate, adică cele care plătesc.

“Momentul este foarte bun pentru Meta. Există o mulţime de oameni care au o rezistenţă aproape religioasă la orice are legătură cu Elon Musk”, a spus Jonathan Taplin, autor a două cărţi despre giganţii din domeniul tehnologiei. Una dintre ele, “The End of Reality”, va fi publicată în septembrie.

Pentru Elon Musk, lansarea și succesul Threads reprezintă o amenințare. Cu toate acestea, impactul imediat ar putea fi influențat de faptul că Meta încă nu a lansat aplicația rezidenților Uniunii Europene.

Meta are nevoie de timp pentru a clarifica consecințele pentru companie și produsele sale noului Regulament ce vizează piețele digitale (DMA), intrat în vigoare la începutul lui mai.

DMA are de gând să impună reguli specifice pentru principalele companii de internet, printre care se numără și Meta. În acest fel, practicile anticoncurenţiale pot fi prevenite.

Cum își pot face cont utilizatorii pe Threades

Încă de la început, Threads a fost prezentat ca fiind o “ramură” a aplicației Instagram, care este “este cel mai de succes produs din familia Meta”, potrivit lui Pinar Yildirim, profesor de marketing la Wharton School of the University of Pennsylvania

Utilizatorii Instagram se pot autentifica pe Threads cu acreditările lor existente și pot posta acolo conținut. Noua aplicație îi va ajuta mai ales pe cei care sunt urmăriți de mulți utilizatori pe Instagram.

“Ecuaţia este simplă: dacă un utilizator Instagram cu un număr mare de urmăritori, precum (Kim) Kardashian sau (Justin) Bieber sau (Lionel) Messi începe să posteze pe Threads în mod regulat, această nouă platformă ar putea creşte rapid şi cred că bugetele de publicitate ar urma într-un interval de timp strâns”, a explicat Brian Wieser pe Substack.

Unele celebrități deja și-au făcut conturi pe noua rețea socială lansată miercuri de Meta. Printre acestea se numără Shakira, modelul Karlie Kloss şi actorul Jack Black.

Veniturile din publicitate ale Twitter au scăzut considerabil de când Elon Musk a preluat conducerea. Astfel, Threads ar putea crea o adevărată concurență.