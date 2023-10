A mers într-un sejur all inclusive, iar când s-a întors acasă nimeni nu l-a mai recunoscut. Experiența neașteptată trăită de un bărbat

Un bărbat, tatăl a doi copii, s-a întors schimbat radical după ce a petrecut două săptămâni în Spania, la un hotel all inclusive. Experiența și-a pus amprenta asupra lui și nimeni nu l-a mai recunsocut.

Un bărbat s-a întors schimbat radical dintr-un sejur all inclusive

Andrew Hulbert, din Abingdon, Oxfordshire, a plecat într-o vacanță all inclsuive, de două săptămâni, în Spania, cu familia, la începutul anului 2023. Pe parcursul vacanței, acesta s-a răsfățat și nu s-a gândit să facă mișcare.

A mâncat prăjituri la micul dejun și s-a răcorit cu diferite băuturi pe parcursul zilei, dar când s-a întors acasă a suportat consecințele. Când s-a urcat pe cântar, bărbatul în vârstă de 37 de ani și-a dat seama că a ajuns la cea mai mare greutate atinsp vreodată.

El a fost brusc lovit de temeri legate de sănătatea lui și s-a îngrijorat că ar putea să nu fie prin preajmă să-și vadă copiii crescând dacă nu va face o . „M-am întors dintr-o vacanță all-inclusive de două săptămâni în mai 2023.

Am urcat la cântar și am descoperit că aveam cea mai mare greutate înregistrată în viața mea de adult. Am o familie tânără care crește și m-am uitat în oglindă și m-am gândit: ‘Trebuie să te schimbi pentru ei, sau nu vei fi aici pentru ei’”, a declarat Andrew Hulbert pentru

Bărbatul care s-a îngrășat considerabil la all inclusive și-a dat seama ca nu este un bun exemplu pentru copiii săi, ambii mai mici de cinci ani. El cheltuia 1000 de lire pe pizza și mâncare chinezească la pachet, mânca gogoși și evita cu orice preț să facă mișcare.

„Mă simt uimitor”

Când a luat decizia să se schimbe, Andrew Hulbert purta mărimea 4XL. El a eliminat zahărul și carbohidrații. A început să meargă mai mult pe jos și s-a înscris la MAN v FAT Football (MvF) în iunie.

Clubul se adresează bărbaților cu un IMC mai mare de 27,5 și combină sesiunile săptămânale cu antrenarea în afara terenului pentru a ajuta jucătorii să scape de kilogramele nedorite.

„Primele două săptămâni în special au fost foarte grele, deoarece am eliminat eficient carbohidrații, zahărul, alcoolul și cofeina din dietă. Simptomele de sevraj și durerile de cap au fost rele . Dar după aceea, nivelul de energie a fost mai mare decât era înainte”, a spus Andrew Hulbert.

Acum, bărbatul poartă o mărime mai mică la haine și se simte mult mai bine. „Nu am avut niciodată o problemă cu încrederea în sine, chiar și la cea mai mare măsură. Dar ceea ce mă face să mă simt uimitor sunt statisticile îmbunătățite de sănătate.

Scăderea IMC-ului meu la un nivel sănătos, reducerea cu 20% a frecvenței cardiace în repaus și a tensiunii arteriale . Acestea mă fac să mă simt bine de dragul longevității vieții mele alături de familia mea”, a concluzionat Andrew Hulbert.