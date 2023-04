Dieta cu care Cătălin Scărlătescu a slăbit peste 50 de kg. A renunțat la un aliment banal

Cătălin Scărlătescu a vorbit, acum ceva timp, despre dieta care l-a ajutat să dea jos mai bine de 50 de kg. Juratul de la Chefi la Cuțite a renunțat la un anumit aliment pentru a ajunge la forma dorită.

Dieta cu care Cătălin Scărlătescu a slăbit peste 50 de kg

Îndrăgitul bucătar a avut în trecut mai mulți ani, însă a făcut niște schimbări în stilul de viață și a trecut printr-o schimbare radicală.

ADVERTISEMENT

Deși face parte din juriul emisiunii Chefi la Cuțite, unde sunt multe tentații, Cătălin Scărlătescu reușește să se mențină în formă. Vedeta a vorbit despre dieta pe care a urmat-o. Bucătarul mănâncă orice, dar are mai multă grijă cu cantitățile, la fel și când vine vorba de cartofii prăjiți, preparat la care nu a renunțat.

“Vă spun doar cum arată micul dejun ideal pentru mine. Ouă ochiuri, brânză cu mucegai, bacon și castraveți murați, cu pâine prăjită. Nu întotdeauna, o dată sau de două ori pe săptămână. În rest, e cu pas, fără. Dieta mea este următoarea: mănânc orice, dar puţin, e vorba de cantitate.

ADVERTISEMENT

Cartofi prăjiţi am mâncat toată viaţa şi o să continui să mănânc, dar aşa, jumătate de porţie, câţiva acolo”, a declarat juratul de la Chefi la Cuțite pentru . Întrebat care este preparatul pe care îl gătește cel mai des, Cătălin Scărlătescu a spus că “știți deja… pește și fructe de mare”.

Alimentul la care a renunțat juratul de la Chefi la Cuțite

Bucătarul în momentul în care și-a făcut analizele, iar rezultatele nu au fost tocmai bune. Renumitul chef s-a speriat și a decis atunci să facă o schimbare. Astfel, a renunțat la mai multe alimente, printre care și pâinea.

ADVERTISEMENT

“Am zis că vreau să fac o schimbare. Dar cred că erau și toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine și am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool.

E simplu! Eu am spus într-o zi că nu mai fumez și n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri și nu am băut alcool”, a declarat chef Scărlătescu la Antena Stars, acum ceva timp.

ADVERTISEMENT

Pentru a slăbi, juratul a renunțat complet la pâine și a început să mănânce doar crudități. Acesta i-a îndemnat pe oameni să consulte un medic înainte de a urma o astfel de dietă, care e una drastică. Meniul său s-a bazat pe legume și fructe proaspete.

ADVERTISEMENT

“Am mâncat, în schimb, doar salate proaspete, spanac, ștevie, castraveți, roșii, mere, grapefruit, prune, nuci și migdale neprăjite și nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însă nu ai voie să mănânci nimic altceva.

Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie (fără ulei) și un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete”, a mai povestit Cătălin Scărlătescu, potrivit .