A murit actorul Paul Ritter, din miniseria Cernobîl. Boala gravă de care suferea acesta

A murit actorul Paul Ritter, celebru pentru rolul din miniseria Cernobîl. Acesta suferea e o boală foarte gravă, care i-a adus sfârșitul.

Decesul acestuia a avut loc luni, 5 martie, și s-a produs la domiciliul artistului, alături de familia lui. Anunțul a fost făcut de agentul actorului.

În vârstă de 54 de ani, Paul Ritter a ajuns celebru datorită rolurilor din filme precum „Harry Potter and the Half-Blood Prince” sau „Quantum of Solace”. De asemenea, acesta a jucat și în celebrul sitcom Friday Night Dinner, alături de Tamsin Greig, Simon Bird și Tom Rosenthal.

Născut la 5 martie 1966, în Kent, Paul Ritter și-a început cariera în anii ’90, jucând pentru National Theatre în spectacole ca „The Royal Hunt of the Sun”, „All My Sons”, „Coram Boy”, „The Hot-House”, „The Curious Incident of the Dog in the Night- time” şi „The Audience”. Pentru compania Royal Shakespeare, a avut roluri în piese ca „Troilus and Cressida” şi „The White Devil”.

Actorul s-a stins din viață din cauza unei tumori cerebrale, a anunțat agentul său, citat de The Guardian. Decesul acestuia a avut loc acasă, iar alături i-au fost soția și cei doi copii.

„Cu mare tristețe, putem confirma că Paul Ritter a murit aseară”, a spus agentul său. „A murit liniștit, acasă, cu soția sa Polly și cu fiii Frank și Noah alături”, a trasmis reprezentantul actorului.

„Avea 54 de ani și suferea de o tumoare pe creier. Paul a fost un actor extrem de talentat, jucând o mare varietate de roluri pe scenă și ecran, cu o abilitate extraordinară. Era extrem de inteligent, bun și foarte amuzant. Ne va fi foarte dor de el,” a adăugat acesta.

Robert Popper, creatorul sitcom-ului care i-a adus celebritatea lui Ritter, „Friday Night Dinner”, a transmis și el regrete și a precizat că vestea morții actorului a fost una cumplită: „Sunt devastat de această veste teribil de tristă”.

„Paul era o ființă umană minunată. Amabil, amuzant, foarte grijuliu și cel mai mare actor cu care am lucrat vreodată,” a adăugat. Paul Ritter urmează să apară în cea de a zecea aniversare a Friday Night Dinner, care va fi difuzată mai târziu în acest an.

