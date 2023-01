A murit Annie Wersching. Actrița avea 45 de ani și era cunoscută pentru rolurile din Star Trek, 24 și The Vampire Diaries

Lumea filmului este mai săracă după ce actriţa Annie Wersching s-a stins din viaţă.

Actrița Annie Wersching a murit la doar 45 de ani

Ea era cunoscută pentru rolurile din în Star Trek, 24 și The Vampire Diaries și avea doar 45 de ani. Tragicul anunț a fost făcut de publicistul ei, Craig Schneider.

Sursa citată precizează că actrița a murit după O reacție în acest sens a venit și din partea soțului său, actorul Stephen Full.

ADVERTISEMENT

Acesta a precizat pentru CNN că dispariția soției sale a lăsat un gol imens în familie. Pe de altă parte, cei dragi vor rămâne doar cu amintirile și cu lecțiile pe care actrița le-a lăsat în urmă.

„Există un gol cavernos în sufletul acestei familii, dar ea ne-a lăsat instrumentele necesare pentru a o umple. Ea a găsit minunea în cel mai simplu moment. Nu avea nevoie de muzică pentru a dansa.

ADVERTISEMENT

Ea ne-a învățat să nu așteptăm ca aventura să te găsească: «Du-te și găsește-o. Este peste tot». Și o vom găsi“, a spus acesta, pentru .

Și alți mari actori cunoscuți, dar și producători care au avu șansa să o cunoască sau să colaboreze cu ea, i-au adus un omagiu regretatei Annie Wersching. Jon Cassar, regizorul și producătorul executiv al serialului 24, în care aceasta a jucat susține că a rămas fără respirație când a primit vestea.

ADVERTISEMENT

De asemenea, el a mai dezvăluit că dincolo de colaborarea de pe platourile de filmare, actrița i-a devenit o bună prietenă, atât lui, cât și familiei sale.

”Annie, îți vom simți lipsa, ți-ai lăsat amprenta și suntem cu toții mai buni pentru asta“, a transmis regizorul.

ADVERTISEMENT

Annie Wersching a jucat în Star Trek, 24, The Vampire Diaries, dar și alte mari producții

Menționăm faptul că pe lângă rolurile din în Star Trek, 24 și The Vampire Diaries, Annie Wersching a mai fost și vocea lui Tess din faimosul joc video ”The Last of Us”.

ADVERTISEMENT

De asemenea, de-a lungul anilor ’80 şi până în anii 2010, actrița a apărut în mod regulat în mai multe producții de tip dramă.

Printre rolurile care cu siguranță au rămas în memoria multora se numără cel al Ameliei Joffe în lunga telenovelă ABC „General Hospital”.

În faimosul serial ”24”, aceasta a jucat-o pe agenta FBI Renee Walker, alături de Kiefer Sutherland. Cea mai recentă apariție a sa a fost în 2022, când a interpretat-o şi pe regina Borg în „Star Trek Picard” în 2022.