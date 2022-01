Ronnie Spector a încetat din viață. Fondatoarea trupei The Ronettes suferea de cancer

Vedeta, care a devenit cunoscută datorită hiturilor „Be My Baby”, „Baby I Love You” și „Walking in the Rain”, suferea de o boală care i-a adus sfârșitul.

Cunoscutra solistă a grupului Ronettes lansat în anii 1960 a decedat „după o scurtă luptă cu cancerul”, vestea fiind confirmată de familie.

Rudele regretatei Ronnie Spector au transmis un mesaj emoționant prin intermediul unei declarații de presă citată de BBC.

Ronnie Spector, fondatoarea trupei The Ronettes, a murit. A pierdut lupta cu boala de care suferea

Familia i-a adus un omagiu prin care a mărturisit că Ronnie Spector și-a trăit viața cu zâmbetul pe buze, mereu veselă și cu o fire jucăușă. a lăsat în urma sa foarte multe piese și amintiri.

„Era plină de iubire și recunoștință. Firea ei jucăușă, vocea veselă și prezența ei magică vor trăi veșnic în amintirea celor care au cunoscut-o, au auzit-o și au văzut-o.

Cine a fost Ronnie Spector, solista de la The Ronettes

Solista s-a născută în anul 1943, în Manhattan, și a primit la naștere numele Veronica Yvette Bennett. Regretata cântăreață pop a devenit faimoasă la vârsta de numai 18 ani.

Imediat după vârsta majoratului a început să cânte cu sora mai mare și verișoara lor. Cele trei fete au fost remarcate în timp ce performau în cluburile din New York.

Atitudinea, coafurile, machiajul și stilul liberal au fost atuurile pe care producătorii de discuri le-au luat în calcul în momentul în care le-au propus să le lanseze pe piața muzicală.

Pe plan personal, Ronnie Spector a fost căsătorită cu producătorul Phil Spector. Nunta a avut loc în anul 1968, iar mariajul a durat 6 ani fiind marcat de violență și abuzuri. În timpul căsniciei regretata cântăreață și fostul partener de viață au adoptat trei copii.

În memoriile sale, solista povestea că soțul o ținea închisă într-un sicriu din casă pentru a-i aminti că o va ucide dacă îl părăsește. A reușit să fugă din locuință, desculță, în anul 1972. Fostul soț a murit în spatele gratiilor în 2021, fiind executat pentru crimă.