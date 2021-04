A murit Cătălina Isopescu, fiica fostului prezentator Emanuel Isopescu. Fostul model s-a stins la doar 49 de ani

Fiica fostului prezentator TV Emanuel Isopescu, Cătălina, a încetat din viață. Decesul acesteia vine la niciun an după ce părintele său a murit în urma unei lungi suferințe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tristul anunț al decesului fiicei cunoscutului om de televiziune a fost făcut de iubitul ei, actorul Oltin Hurezeanu, dar și de sora ei, Ioana Isopescu, aceștia postând mesaje în mediul online.

Dispariția Cătălinei vine la fix o lună după ce a împlinit 49 de ani. Deocamdată, cauza morții nu este cunoscută.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A murit Cătălina Isopescu, fiica fostului prezentator Emanuel Isopescu

Tragedie în familia Isopescu. Joi, 8 aprilie, a încetat din viață Cătălina, fiica lui Emanuel Isopescu, cel care în septembrie 2020 se stingea după o lungă suferință.

Cel care a anunțat decesul Cătălinei a fost iubitul ei, actorul Oltin Tudor Hurezeanu, fost concurent la Exatlon şi primul român care a câştigat ”Vrei sa fii miliardar”, a informat Adevărul.

ADVERTISEMENT

Un mesaj a apărut și din partea surorii acesteia, Ioana Isopescu: ”Cea mai frumoasă fată din lume. The most beautiful girl in the world 8/03/1972 – 8/04/2021, Dumnezeu s-o odihnească”. a scris aceasta.

Cătălina Isopescu a fost extrem de cunoscută la începutul anilor 90. În ultimii ani a revenit în lumina reflectoarelor, după ce soțul ei, Oltin Hurezeanu, a participat la Exatlon România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei sale din lumea modei, aceasta a colaborat cu mari case de la Munchen și Milano. În țară, Cătălina a organizat cele mai importante concursuri de fotomodele, după care a devenit acționar într-o mare firma de publicitate.

Tatăl Cătălinei, Emanuel Isopescu, a murit în toamna anului trecut

Tatăl Cătălinei, fostul prezentator TV Emanuel Isopescu, în vârstă de 75 de ani a decedat în septembrie, anul trecut. Cu zece ani în urmă, acesta a suferit o operație dificilă pe cord.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Emanuel Isopescu a preferat să își trăiască restul vieții în liniște, în Tulcea, acolo unde deținea o pensiune. În luna iunie, înainte de a se stinge din viață, fostul prezentator TV trăgea un semnal de alarmă pe contul său de Facebook, în care declara că are nevoie de o persoană care să îl ajute și să aibă grijă de el, el fiind imobilizat la pat.