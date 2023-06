A murit Denis, tânărul de 17 ani rănit grav în timp ce încerca să sară un gard, după o minge. Mesajul sfâşietor al asistentei care i-a acordat primul ajutor

Tânărul de 17 ani căruia i-a fost amputat un picior după ce a o bucată de fier beton i-a străpuns şi secţionat artera femurală a murit sâmbătă seara, la Spitalul Floreasca, din Bucureşti, unde fusese adus de la Buzău.

Denis era elev în clasa a XI-a, la Liceul Sportiv din Buzău

Denis Porumb era elev în clasa a XI-a la Liceul Sportiv din Buzău, iar vineri seara se juca fotbal alături de alţi prieteni, pe o uliţă din localitatea natală, Cochirleanca. La un moment mingea a sărit în curtea şcolii, iar , într-o încercare care avea să fie prima etapă a tragediei.

În momentul în care adolescentul a încercat să sară dincolo, o bucată de fier beton din gardul şcolii i-a străpuns piciorul, secţionându-i artera femurală şi vena iliacă. Primul ajutor i-a fost acordat de Elena Putinică o asistentă de la UPU care locuieşte în zonă şi pe care copii au chemat-o când puştiul de 17 ani a leşinat din pricina cantităţii mari de sânge pierdut.

Aceasta a dat şi vestea tristă a morţii lui Denis, într-o postare publicată după miezul nopţii. “Denis, ai lăsat în urmă ta acești prieteni care în urmă cu două nopți au luptat împreună cu mine să te salvăm, iar acum plâng de durere în același loc. Odihnă veșnică, campionule”, a scris asistenta medicală pe Facebook, alături de o fotografie cu mai multe persoane aşezate lângă candele aprinse.

, unii locuitori fiind de părere că vina i-ar aparține primăriei, pentru că ține închise terenul și poarta școlii. De altfel, tragedia s-a produs chiar pe drumul dintre terenul de fotbal, împrejmuit cu un gard înalt, şi curtea şcolii.

Primarul Nicolae Stancu respinge însă acuzaţiile şi susține că ambele erau deschise, deși era aproape miezul nopții când s-a petrecut tragedia. Într-o postare pe Facebook, duminică dimineaţa, acesta a scris:

“Aș dori să va aduc la cunoștință următoarele aspecte, cu toate că nu era momentul, dar văd că pe baza acestei tragedii, întâmplată in comuna Cochirleanca și pe seama durerii fără margini a acestei familii, se încearcă să fie transformat acest lucru in ceva politic.

Am văzut din acele postări, care au fost induse, idee venită de la un om infect, cu caracter josnic , cum se vehiculează aspectul gardului școlii sau a terenului de sport Cochirleanca. După cum știe toată lumea , aceste garduri au fost construite de peste 30 de ani , așa era modelul lor conceput atunci, nu are nimeni nici o vină.

Am vorbit mai devreme cu directorul școlii Cochirleanca, care mi-a spus că poarta de intrare in curtea școlii Cochirleanca este deschisă non stop, acea poartă nu se Închide niciodată, pentru ca in holul de intrare al școlii se adună copii in fiecare seară și socializează, ba mai mult, terenul de sport de la Cochirleanca nu are program, este deschis non-stop, acest lucru îl pot confirma toți copilașii care joaca fotbal si la ora 2 noaptea, in fiecare zi sunt copii pe acest teren, de dimineața până noaptea târziu.

Haideți să fim alături sufletește , de durerea fără margini a familiei greu incercată și să lăsăm deoparte alte răutăți , care nu țin de acest lucru. Dumnezeu să îl odihneasca in pace!”.