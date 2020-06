A stat prin parcuri și a făcut foamea o perioadă. Povestea emoționantă a lui MasterChef „Messi” din bucătăria Universității Craiova

Andrei Voica este câștigător al concursului culinar „MasterChef”, însă povestea lui de viață e mai puțin cunoscută, iar acesta ar putea să scrie o carte despre greutățile prin care a trecut și cum a ajuns la un asemenea nivel. A jucat fotbal, însă o accidentare i-a năruit visul, a plecat cu 200 de euro în Spania, a stat prin parcuri și a avut momente în care a făcut și foamea pentru a ajunge pe culmile succesului.

Fotbalul era calea aleasă de Andrei Voica pentru a atinge nivelul maxim de succes în viață, însă destinul i-a oferit altceva. La 22 de ani evolua în Divizia B, iar totul părea că merge conform planului, însă o accidentare extrem de gravă l-a scos din circuit. Voica nu a mai vrut să audă nimic despre fotbal timp de câțiva ani, fiind nevoit să își croiască un nou drum.

Totul s-a schimbat din acel moment, viitorul MasterChef al României și-a încercat norocul în Spania, acolo unde și-a găsit pasiunea pentru bucătărie. Cu 200 de euro și un rucsac în spate, Andrei Voica a plecat pentru o nouă viață, iar primul an a lucrat în construcții, iar amintirile nu sunt prea plăcute din acele momente: „Am iubit foarte mult fotbalul atunci, însă a trebuit să fac altceva, am fost foarte supărat și nu am vrut să mai văd fotbalul. Aș putea să scriu o carte despre viața mea, eu știam doar fotbal. Am avut foarte puțini bani la mine când am plecat.

Nu am avut posibilitatea să gătesc pentru muncitorii din construcții, însă după un an, am ajuns într-o fabrică de panificație, mi-a plăcut foarte mult, dar orice mi-ar fi plăcut atunci, numai să scap de construcții. Eram o persoană slăbuță și îmi era foarte greu. Am rămas 4 ani în fabrica de care am spus. De atunci a început să-mi placă bucătăria. Nu îmi este rușine să spun că am făcut și foamea și că am ajuns să stau și e bănci în parc, am muncit pentru ce am și am reușit în viață. Sunt o persoană foarte ambițioasă, iar în ultimul an petrecut în Spania ajunsesem să conduc unul dintre cele mai bune restaurante din Madrid.”, a declarat Andrei Voica pentru Oltenia TV.

Cum s-a înscris la MasterChef și ce semnifică numărul 10.804 pentru bucătarul favorit al jucătorilor Universității Craiova

Chiar dacă a stat mult timp plecat din România, Andrei Voica a simțit mereu dorul de casă și și-a dorit să revină în țară. Concursul culinar a reprezentat șansa pe care o merita. „Eu tot timpul am vrut să revin acasă. Am trecut prin foarte multe lucruri urâte, dar Spania mi-a dat meseria pe care o am, astfel că am steagul acestei țări pe mai locații pe care le dețin. În țară m-am întors victorios, m-am înscris la MasterChef printr-un mail de genul „să vedem ce o să fie”. Am fost sunat de către ei, am refuzat prima dată, deoarece aveam foarte mult de muncă. Mi-au dat termen o săptămână, iar a doua oară când m-au sunat am acceptat. Când m-am înscris am fost concurentul 10.804! Din acel moment le-am spus că vreau să le iau premiul.

„Am luat 10 la o probă în finală, nu știu dacă s-a mai întâmplat asta, deși eu am spus că nu există un 10 perfect în bucătărie, dar l-am luat. Bucătăria a fost imensă, mai vin noaptea acasă și îmi mai pun finala să o vizionez, sunt tare mândru de ceea ce am realizat. Mă așteptam să câștig atunci, la momentul când s-a anunțat, deoarece știam cât de bine făcusem preparatele”, a continuat Voica.

A făcut parte din prima generație de fotbaliști ai școlii de fotbal a lui Gică Popescu și acum este „Messi” din bucătăria Științei

Școala de fotbal „Gică Popescu” din Craiova a fost și este una dintre cele mai bune centre de copii și juniori din țară, mai mulți foști juniori ai acestei academii au ajuns să evolueze în prima ligă și în străinătate, exemple fiind Alexandru Băluță sau Adrian Stoian. Andrei Voica a fost făcut parte din prima generație de puști talentați lansați de școala fostului căpitan al Barcelonei: „Am fost în prima generație a școlii lui Gică Popescu, alături de Ionuț Rada și Ionuț Stancu și aș putea spune că noi am pus bazele. Tata este și el antrenor de fotbal, chiar deține acum un club de juniori. I-a avut ca juniori pe Vladimir Screciu și Valentin Mihăilă și mă bucur mult că toți au cuvinte de laudă despre el.

La „GP” am jucat cu echipamente ale Barcelonei, aveam 8-9 ani și de atunci am rămas cu echipa asta în inimă. Dacă ar fi fost să câștig concursul în Spania, aș fi vrut să ajung să fiu bucătarul Barcelonei. Problema mare a fost că eu țineam cu catalanii de când eram copil și locuiam de 10 ani în Madrid, era totul o nebunie. Mă bucur foarte mult că am ajuns să lucrez pentru Universitatea Craiova.

Propunerea de la ei a venit acum doi ani, a venit team managerul Lucian Pretorian și mi-a povestit despre proiect, știind că am o relație foarte bună cu jucătorii. Alex Mitriță m-a poreclit Messi, întrucât semăn foarte mult cu argetinianul și chiar a fost o postare a clubului despre mine și cineva din comentarii a întrebat dacă Știința l-a transferat pe Lionel Messi. Când echipa joacă mai slab. lumea se mai uită la mine în tribună și mă întreabă ce le-am dat de mâncare, dar meniul înainte de meci este bine stabilit. Eu cred că Universitatea are cea mai bună alimentație din prima ligă.”, a mai povestit Voica pentru Oltenia TV.

Andrei Voica nu este singurul câștigător de MasteChef din Craiova. Ciprian Ogarcă a câștigat și el concursul și este, de asemenea, un mare fan al grupării fanion a Olteniei.