Veste bombă în Bănie! Recidivă pentru Alex Mitriță! Vedeta oltenilor nu va juca în Universitatea Craiova – CFR Cluj!

, iar starul „alb-albaștrilor” nu va juca în derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj. Golgheterul lui Costel Gâlcă ar putea să revină la confruntarea cu .

Veste bombă în Bănie! Recidivă pentru Alex Mitriță! Vedeta Craiovei nu va juca în Universitatea – CFR Cluj!

Alexandru Mitriță încă este indisponibil la Universitatea Craiova, după accidentarea la gleznă cu Oțelul Galați din Cupa României Betano. Golgheterul din Bănie și-a forțat revenirea cu Farul Constanța, însă problemele medicale au reapărut la sfârșitul partidei.

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă nu îl are la dispoziție nici pentru derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj pe Alexandru Mitriță. Prezența mijlocașului în lotul „alb-albaștrilor” pentru deplasarea de la Rapid este sub semnul întrebării, însă starul din Bănie are șanse mari să revină împotriva celor de la FCSB.

„Accidentarea lui Mitriță a recidivat la gleznă, deci nu va juca astăzi. Sunt informațiile de ultimă oră marca FANATIK, nu va juca la meciul de acasă împotriva CFR-ului și se pare că nici în partida următoare.

ADVERTISEMENT

S-ar putea să fie recuperat pentru ultimele trei meciuri din play-off. Vești proaste și pentru Universitatea Craiova, Mitriță sigur nu joacă astăzi. Va sta cel puțin încă două etape, o pierdere mare pentru Gâlcă.

După Florinel Coman vine o mare veste, este emisiunea accidentaților. Nici Mitriță nu va evolua astăzi, asta este situația”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă are și alte absențe la Universitatea Craiova: „Trebuie să găsim soluții”

Costel Gâlcă a dat de greu la Universitatea Craiova, iar antrenorul caută soluții inspirate pentru primul „11”. Denil Maldonado, Elvir Koljic, Alex Mitriță și Vladimir Screciu nu vor juca în derby-ul cu CFR Cluj.

„Maldonado și Koljic erau importanți pentru următoarele meciuri, dar acum trebuie să ne concentrăm pe ce avem și să găsim soluții. Sunt absenți importanți pentru noi, dar soluțiile trebuie să le căutăm în lotul nostru și sper să iau cele mai bune decizii.

ADVERTISEMENT

Încerc și vreau cu ajutorul jucătorilor să terminăm pe locul doi. Nu va fi ușor, am spus de la început și îmi asum această responsabilitate. Cu un grup unit și idei de joc clare putem termina pe locul doi. Important este că am câștigat primul meci, am avut un joc mai simplu, cu o organizare defensivă bună”, a spus Gâlcă.

VESTE SOC inainte de U Craiova - CFR Cluj! RECIDIVA a accidentarii lui Alex Mitrita | Cand REVINE