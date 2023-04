“A știut de schimbări doar când au ieșit pe teren”. Charalambous, doar o marionetă pentru Gigi Becali? “A intervenit și a destabilizat”. Video exclusiv

FCSB s-a impus pe terenul lui Sepsi, scor 2-1, într-o partidă în care Gigi Becali a pus mai multe probleme decât echipa gazdă. Schimbările au rămas la fel de neinspirate și , dovadă clară că tot patronul ia deciziile. Edjouma și Cordea au fost din nou scoși la pauză, iar FCSB a suferit în partea a doua.

Valeriu Răchită, analiză după Sepsi – FCSB 1-2 și prestația modestă a gazdelor: “La pauză s-a echilibrat jocul pentru că a intervenit Gigi Becali

Valeriu Răchită a analizat Sepsi – FCSB 1-2 la FANATIK SUPERLIGA și s-a arătat extrem de dezamăgit de replica gazdelor. În special pe fază de atac, din cauza lipsei de implicare a vârfurilor. Răchită a remarcat că Sepsi a intrat în joc abia după schimbările făcute la pauză de Gigi Becali.

FCSB a avut și cel mai ușor meci, consider că Sepsi va face figurație în acest play-off. Am văzut o echipă 4-3-3, FCSB-ul, iar Sepsi a fost 4-4-0. Au jucat fără vârfuri, eu nu am văzut două vârfuri, Safranko și Tudorie, să nu aibă nicio fază, în afară de golul anulat.

La pauză s-a echilibrat jocul pentru că a intervenit Gigi, a făcut cele două schimbări care au derutat ansamblul Stelei (n.r. – FCSB). Sepsi și Bergodi nu au pregătit bine acest meci. În minutele de prelungiri să nu ajungi de două ori în careu… Sepsi mi s-a părut o echipă care se mulțumește că a ajuns în play-off și de aici face figurație”, a declarat Valeriu Răchită la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Valeriu Răchită, ironii pentru noul antrenor de la FCSB: “Elias ‘Carambol’ ăsta nu a știut de schimbări decât când a intrat pe teren”

Valeriu Răchită s-a amuzat de , care a încercat să explice raționamentele sale tactice din spatele schimbărilor de la pauză. Analistul FANATIK SUPERLIGA este convins că antrenorul cipriot a aflat de acele schimbări abia după ce a revenit pe teren de la vestiare.

“Probabil că nu i s-a spus lui Charalambous că Edjouma a dat niște declarații contra lui Gigi Becali. Uite că acum nu a dat gol Edjouma în prima repriză, pac schimbat la pauză. Eu cred că Elias ‘Carambol’ ăsta, cum îl cheamă, nu a știut de schimbări decât când a intrat pe teren.

Nici nu cunoaște jucătorii. La antrenamente nu i-au dat nici fluier și cronometru. A venit Conceicao și a cerut și el o schimbare, nu i-a dat-o. Cum să vină Elias să facă el schimbările la FCSB. De unde îl știa el pe Edjouma, pe Cordea… să facă două schimbări la pauză”, a mai spus Valeriu Răchită la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

FCSB, marea câștigătoare a etapei a doua din play-off. S-a apropiat la un singur punct de CFR Cluj și la trei de liderul Farul

FCSB este singura echipă care a câștigat în etapa a doua din play-off și vine la doar 3 puncte de liderul Farul, 33 față de 36 câte au “marinarii”. Mai mult, FCSB s-a apropiat la un singur punct de campioana CFR Cluj, care are 34. Universitatea Craiova, cu 29, și Rapid, cu 28, rămân ceva mai în urmă pentru moment.

